Son dakika! Basın Ekspres yolunda kaza: Trafik durma noktasına geldi

Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi. İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı.
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