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Son dakika! Basın Ekspres yolunda kaza: Trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 07:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Basın Ekspres yolunda Güneşli mevkiinde trafik kazası meydana geldi

Son dakika! Basın Ekspres yolunda kaza: Trafik durma noktasına geldi

Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi. İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Basın Ekspres Güneşli

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