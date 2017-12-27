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Son dakika! Başsavcılık'tan kritik açıklama: Tek delil irade dışı yönlendirilmiş ByLock ise sanıklar tahliye edilecek

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 15:37 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

Son dakika! Başsavcılık'tan kritik açıklama: Tek delil irade dışı yönlendirilmiş ByLock ise sanıklar tahliye edilecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11.480 kişinin iradesi dışında Bylock’a yönlendirildiğini açıkladı. Yapılan analizlerin Ağustos ve Eylül 2014 tarihlerine ait olduğu öğrenildi. Başsavcı ise, “tek delil irade dışı ByLock’a yönlendirme ise kişiler tahliye edilecek” dedi. Bu kapsamda binden fazla kişi için tahliye talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu kapsamda ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizler yapıldığı, iddiaların titiz bir biçimde araştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“MİT ve BTK’da yapılan teknik incelemelerde uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazıcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma da devam etmektedir. Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına nakledilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, ByLock sunucularına, bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının, soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Yapılan analizlerin Ağustos ve Eylül 2014 tarihlerine ait olduğu öğrenildi. (DHA-İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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Bu resmen bir infial,soylenecek söz yok bence iadeyi itibar ve diger hukuksal haklar nasıl giderilecek şaşkınım
2019 SEÇİMLERİNE AKP YİNE FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAĞININ SİNYALLERİNİ VERİYOR.
BU EN ÇOK DİYANET CALISANLARINA BULASTİRİLMİS BİR PİSLİK TIR ÇOK KİŞİ HAYATINI AILESINI DAĞITTI BU NAMUSDUZLAR
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