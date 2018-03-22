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Son dakika! Batman'da büyük operayon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Batman Sason’da bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı

Batman’ın Sason ilçesi kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki bir grup PKK’lı teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK’lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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Batman terörist Opera

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ayaklarına taş değmesin yiğitlerin. 40 yıldır bu günleri bekliyorduk. saygılar sevgiler mehmedim.
40 yıldır hep aynı tiyatrolar.Allah tan PKK gün be gün güçleniyor.2018 milat yılı olacak denildi.hiçbir yılımız bu yılki kadar mücadeleci olmayacak,ve bundan sonra da bu mücadele artacak denildi.şu anda baharın gelmesiyle PKK kış sezonunu çok iyi bitirdi.150 den fazla haini öldürdü.yaz aylarıyla inş bu sayı 1000 katlarınu bulur.attıkları her kurşun Allah ın izniyledir ama düşmanları barbar ve bu barbarlara acıdıkları zaman taraftar ve Allah desteğini kaybederler.bu yüzden PKK nin hiçbir türke acımaması gerekir.ondan beklenen budur.inş bunu sırplar gibi yapar
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