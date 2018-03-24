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Son dakika! Batman'dan kötü haber! 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi Köyü kırsalında devam eden operasyon sonucu çıkan çatışmada 1 uzman çavuşun şehit olduğu belirtildi.

Son dakika! Batman'dan kötü haber! 1 asker şehit

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