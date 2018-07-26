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Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 02:30 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

1 OCAK 1994 TARİHİ DE DAHİL

Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.

Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

15 BİN TL, 21 GÜN EĞİTİM

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kamuda çalışan kaç kişinin bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı. Bilgiç, "Kamudaki tıp doktorlarından 17 bin 1 kişi, hâkim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu bedelli askerlikten yararlanacak. Farklı dönemlerde 5 kez kanuni düzenleme yapıldı. Şimdi, 25 yaş ve üzeri bu düzenlemeyle beraber 1 milyon 324 bin kişiyi kapsıyor. Millî Savunma Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada, yaklaşık 150 bin ila 400 bin arasında müracaatın olması bekleniyor" dedi.

Elde edilecek gelirin genel bütçeye aktarılacağını söyleyen Bilgiç, "Cumhurbaşkanlığına, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na buradan elde edilen gelirin aktarılması noktasında yetkilendirme yapılıyor" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu haberi duyan şehit ailelerine ve ırakta suriyede askerlik yapanlara Allah sabır versin.böyle adaletsizlik dünyanın hiçbir yerinde yok.biri 2 bin euro veriyor askerlik yaptı sayiliyor.parası olmayanda git öl
devletin kasasına 3-5 milyar girer ve bu inşallah yaramiza merhem olur.
adamlar hakikaten düşüncesiz.21 gün temel eğitimi mi olur..bu ülke insanına maiyeti 1 milyar tl.imiş..yazık değil mi..bence yine yemek,kıyafet gibi temel ihtiyaçlarda bir yandaşı zengin ediyorlar..
Bedelli askerlik dolayısıyla iş yerinden ayrılıp tazminat alabiliyormuyuz ?
Benim bir sorum olacak ben 2 kere heyete girdim kilodan dolayı 2 seferde 1 sene tecil aldım. Şimdi benim durumumda olan insanlar bu bedelliden yararlanacaksa temel eğitim alacaklar mı almayacaklar mı ? Ben zaten asker olmak için 2 senedir başvuru yapıyorum sağlık kurulu beni obeziteden dolayı almıyor askere. Bu durumda temel eğitim nasıl alacağım yani ?
16 yaşından bu yana özel sektörde gece gündü çalışıyorum ben şimdi işimi bırakıp nasıl gidiyim hadi parayı versem 21 gün engelli abime 61 yaşında anama kim bakacak
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