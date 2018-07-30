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Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, bedelli yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Geçtiğimiz günlerde bedelli düzenlemesinin de olduğu "torba teklif" Genel Kurulda kabul edilmişti.

BEDELLİ YASASI

Buna göre bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Ayrıca kanuna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

YASA ERDOĞAN'IN MASASINDA

Meclis'ten geçmesinin ardından bedelli yasası artık Başkan Erdoğan'ın onayını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın yasayı onaylayarak askerlikte yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
şehitlerimizin kemikleri sızlıyor :( askerliğin bedeli olmaz
adamsan onaylamazsin
Bedelli askerlik, toplumun genel ihtiyacıdır ve Vatandaşların mağduriyeti üzerine çıkarılmaktadır; Ancak yirmi beş yaşından gün alan 31.12.1994 doğumlu Vatandaşların kapsam dışında kalması önemli bir kesimin mağduriyetinin devam etmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca 01.01.1994 doğumluların düzenlemeye dahil edilip diğer 31.12.1994 e kadar doğanların alınmaması toplum genelinde haksızlık olarak algılanmakta ve üzüntülere neden olmaktadır. Lütfen 1994 doğumluların hepsini yok saymayın. Gereğinin yapılmasını arz ederim.
oha ne kadar sürpriz bi gelisme vaaoovv
Askerlik süreleride düşürülsün 9 aya erleri de sevindirin
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