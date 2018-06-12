Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li heyetin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyasını inceleme raporuna ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

'KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ YALANLAMIŞ OLDU'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin iddialarını hatırlatan Bozdağ, "Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir. Sayın İnce'yi Sayın Kılıçdaroğlu yalanlamış oldu." dedi

