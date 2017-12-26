HABER

Son dakika! Bekir Bozdağ, noktayı koydu: 15-16 Temmuz sonrasını kapsamıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:47 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ'ın Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Abdullah Gül'den Meral Akşener'e Bülent Arınç'tan Metin Feyzioğlu'na kadar isimlerin büyük tepkisini çeken 'sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen' KHK maddesine ilişkin konuştu. Bozdağ, "Bu madde 15-16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki bunu savunuyorsa bu maddeyi okumamıştır. Yok ben okudum diyorsa da art niyetli yorumlardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı. Sivillere silah kullanma hakkı' verdiği öne sürülen KHK maddesi için Bozdağ, "Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yaptığı açıklamada AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Bozdağ, bu açıklamasıyla Abdullah Gül'e olumsuz yanıt verilmiş oldu.

Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli.

Eylemleri bastıranlardan bahsediliyor. Yasa 15 Temmuz'u darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor. Bu yeni düzenlemede buradaki hükmün aynısını tekrar ediyor. Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Başka bir anlam ifade etmiyor.

Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır. Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar?

Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız.

Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur."

İŞTE TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN KHK MADDESİ

696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ KHK

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 21 yorum
15 Temmuz gecesi,Tanklarla Uçaklarla İçSavaş Çıkartamayan Ağababalarınız Sizin gibi toplarlamı iç savaş çıkartacaklar lan! Bu Millet bu Memlekette İçsavaşa izin vermez! Onlarıda ezmiştik Sizide Ezeriz "Darbe olursa Tankın Üzerine İlk Ben Çıkacağım" diyen ;Darbecilerin Korkulu Rüyası Kemaloğlanın laflarıyla dolmuşada gelmesin kimse O gider Bakırköy belediye başkanının evinde izler sadece
@palermo544 AĞZINA SAĞLIK KARDEŞ
yüreğine sağlık kardeşim duygularimiza tercüman olmuşun fetocu hain köpeklerin zoruna gitmiş belli ????????????????
kanunsuzluk hakkında kararname çıkararak kendi başlarını yiyecekler,yakındır.
akp başkanı ülkeyi yanlış bir yere sürüklüyor. meclisi baypass ederek ülkeye demokrasi gelmez, vijdanları yaralayarak pozitif kazanım olmaz
Cezaevinde 60 bin fetocu var ama fethullah gülen Turkiyenin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyen bozoğlan feto ile mücadele ediyor inanalım mı bozoğlan benim gibi Yozgatlı ama herkes onu kürt sanıyor oysa yozgat yahudilerinden yani devşirme
ACIKLA BAKALIM OHHH... YAP YASAYI KHK ILE HEMEN UYGULA... NE ZAMAN BITECEK BU OHAL DENEN UYGULAMA
YETER YAHU! BURASI HUKUK DEVLETİ. BU ÜLKEYİ FAŞİST YÖNETİME ÇEVİREMEYECEKSİNİZ;ÇEVİRTMEYECEĞİZ. BÜTÜN BU YAPTIKLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DA SİZLERİN YARGILANMANIZI SAĞLAYACAĞIZ.
bekirin aklı neye yeter ki açıklama yapacakmış!!!!!!!ağababası ne derse onu konuşcak.!!!
geri çekiyoruz demedikten sonra, gerisi faso fiso.zeytinyağı gibi üste çıkacaklar o kadar.
ADAM ÇIKTI AÇIKÇA İZAH ETTİ DAHA NEYİN TARTIŞMASINI YAPIYORSUNUZ YORUMCULARIN BİR ÇOĞU ART NİYETLİ BURDAN SİZE HÜKÜMETİ DÜŞÜRME ORTALIĞI KARIŞTIRMA FİTNESİ ÇIKMAZ BOŞUNA UĞRAŞMAYIN HALA ANLAMADINIZ
Hukun ırzına geçmeyin beyler AKP iktidar döneminde hukuk o kadar kirlendi ki...Dünyaya aleme rezil oldunuz...Yabancı yatırımcılar OCAK ayında ülkeyi terk edecek göreceksiniz
@cengiz_caner_1959 ÇOK BEKLERSİN SEN SONUÇ ÖYLE OLSUN İSTİYORSUN AMMA OLMAYACAK
neyle ilgli
taşeron yasası içinde bir açıklama bekliyoruz.Haksızlıklar had safhada.!
Bizim domuz sürülerini neden bu kadar çok ilgilendirdi. acaba.
ne diyecek, biz yaptık oldu. güç bizde.
madem öyle, niye bu dediğin gibi açık 16 temmuz yazmadın oraya...? birilerini ofsayta düşürmek için mi?
nedense tepki veren siyasiler hep fetöcü diye sölenio sağda solda garip
BUNUN FETOCU OLDUGU GÜN GIBI ORTADA BUNU ÖLDÜREN CEZA ALIRMI HAKIM BEY
yani ortalık karışıkken birisi çıkar sayın c.başkanımıza sıkarsa ne olacak?
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm izle: EDHO'da Nevzat, Hızır'dan önce harekete geçti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm izle: EDHO'da Nevzat, Hızır'dan önce harekete geçti!

Son dakika: AK Parti’den Abdullah Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki

Son dakika: AK Parti’den Abdullah Gül’ün açıklamalarına ilk resmi tepki

Folklörcülerden sonra güreşçiler! İltica etmeye çalışırken son anda yakalandılar!

Folklörcülerden sonra güreşçiler! İltica etmeye çalışırken son anda yakalandılar!

İddialar üzerine YÖK harekete geçti! Görevden alındı!

İddialar üzerine YÖK harekete geçti! Görevden alındı!

Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Ankara’ya yürümek isteyen işçilere müdahale: Sendika başkanı da dahil 33 gözaltı

Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.