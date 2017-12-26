Son dakika! Bekir Bozdağ, noktayı koydu: 15-16 Temmuz sonrasını kapsamıyor

Son Güncelleme 55 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:47 |55 dakika önce

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ'ın Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Abdullah Gül'den Meral Akşener'e Bülent Arınç'tan Metin Feyzioğlu'na kadar isimlerin büyük tepkisini çeken 'sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen' KHK maddesine ilişkin konuştu. Bozdağ, "Bu madde 15-16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki bunu savunuyorsa bu maddeyi okumamıştır. Yok ben okudum diyorsa da art niyetli yorumlardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı. Sivillere silah kullanma hakkı' verdiği öne sürülen KHK maddesi için Bozdağ, "Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yaptığı açıklamada AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Bozdağ, bu açıklamasıyla Abdullah Gül'e olumsuz yanıt verilmiş oldu. Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle: "O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli.

Eylemleri bastıranlardan bahsediliyor. Yasa 15 Temmuz'u darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor. Bu yeni düzenlemede buradaki hükmün aynısını tekrar ediyor. Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Başka bir anlam ifade etmiyor. Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır. Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar? Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız.