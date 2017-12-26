Son dakika! Bekir Bozdağ, noktayı koydu: 15-16 Temmuz sonrasını kapsamıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı. Sivillere silah kullanma hakkı' verdiği öne sürülen KHK maddesi için Bozdağ, "Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yaptığı açıklamada AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Bozdağ, bu açıklamasıyla Abdullah Gül'e olumsuz yanıt verilmiş oldu.
Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle:
"O gece sadece vatandaşlarımız darbe teşebbüüsünü engellemedi. 668 sayılı KHK'da polis ve askerlerimiz için bir muafiyet getirildi. Vatandaşımızın burada yaptığı meşru müdafaaydı. meşru müdafaa suç değildir. O günlerde bu konuda bir ihtiyaç olabilir. Endişe eden olabilir diye bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlarımız için yapılmadı. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehit ve gazilerimize de sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Olay tamamen bununla ilgilidir. 668 sayılı KHK'da getirilen kural bu maddenin birinci fıkrasını oluşturuyor. Yeni madde ile getirdiğimiz kural ikinci fıkrasını oluşturuyor. Bunlar birlikte değerlendirilmeli.
Eylemleri bastıranlardan bahsediliyor. Yasa 15 Temmuz'u darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor. Bu yeni düzenlemede buradaki hükmün aynısını tekrar ediyor. Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Başka bir anlam ifade etmiyor.
Bu okuduğunu anlamama veya anlama zorluğu olarak değerlendirmezsek kötü niyetli bir yorumdur. Darbe teşebbüsü ya da devamı niteliğindeki eylemlerden bahsediliyor. Devamı niteliğindeki eylemler de terör eylemleri olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrasını kapsamıyor. Kim ki sonrasını kapsıyor diye yorumluyorsa maddeleri doğru dürüst okumamıştır. Okuduğumu iyi anladım diyorsa art niyetli yorum yapıyordur. CHP'nin yorumları art niyetli yorumlar. Darbenin bastırılmasından sonraki süreci kapsamıyor. Bu madde geleceği düzenlemiyor. Bundan sonraki olayları düzenlemiyor. Geçmişe dönük hukuka uygunluk düzenlemesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek, bu devlete hakarettir. Bunu söyleyenler darbe karşısında sokağa çıkanlara ne demek istiyorlar?
Türkiye'de bundan sonra kimse darbe yapamaz. Bir darbe teşebbüsü olduğunda bu millet dersini verecektir. Eleştirenler vatandaşı korkutuyor. Büyük bir kötü niyetli yorumla karşı karşıyayız.
Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur."
İŞTE TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN KHK MADDESİ
696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.
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