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Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:40 | Son Güncelleme 27 dakika önce

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine Beşiktaş Belediye Meclisi’ndeki seçimde ilk turda üyelerin 3’te 2'sinin oyunu alan Tahir Doğaç Belediye Başkan Vekili seçildi.

Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçti.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi. Seçimlerde CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç, 22 oyla yeni başkan seçildi.

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Tahir Doğaç, Ekonomist ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir.
Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Tahir Doğaç Murat Hazinedar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
önceki Başkan Murat Hazinedar ,3.Köprü inşaatına gidip "Muhteşem bir eser" dediğinde yerin dibine sokmuştunuz adamı Sonra Parti disiplin kuruluna vardiniz hepiniz ona "fetöcü" dediniz Sonra İçişleri Görevden Aldı , Biranda Döndünüz bu bir kumpas dediniz Adam görevden alındıktan ikigün sonra Reis e teşekkür etti bukez de yine yerin dibine soktunuz) adamlık Bekleyen yok ama Az bi omurga sahibi olun bâri sürüngenlikte biyere kadar
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