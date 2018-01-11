Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçti.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi. Seçimlerde CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç, 22 oyla yeni başkan seçildi.

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Tahir Doğaç, Ekonomist ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir.

Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi.