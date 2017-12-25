Son dakika Beşiktaş'taki yılbaşı kutlamalarına izin yok!

Beşiktaş Belediyesinin yılbaşı kutlaması için 31 Aralık’ta Barbaros Meydanı'nda 21.00 ile gece 00.30 saatleri arasında yılbaşı kutlaması düzenlemek için yaptığı izin başvurusu, Beşiktaş Kaymakamlığınca reddedildi. Beşiktaş Belediyesinin başvurusunu değerlendiren Kaymakamlık ret yazısında, “Söz konusu taleple ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provakatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir” denildi.
Kutlamanın planlandığı alanda Anadolu-Avrupa Yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olduğu belirtilen yazıda, “Fatih Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergahı ve son durağı olması nedenleriyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemi ile birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden yapılması planlanan etkinlik herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.
İHA
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