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Son dakika Beşiktaş'taki yılbaşı kutlamalarına izin yok!

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 18:22 | Son Güncelleme 10 saat önce

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesinin Barbaros Bulvarı'nda yılbaşı kutlamaları için yaptığı izin başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetti.

Beşiktaş Belediyesinin yılbaşı kutlaması için 31 Aralık’ta Barbaros Meydanı'nda 21.00 ile gece 00.30 saatleri arasında yılbaşı kutlaması düzenlemek için yaptığı izin başvurusu, Beşiktaş Kaymakamlığınca reddedildi. Beşiktaş Belediyesinin başvurusunu değerlendiren Kaymakamlık ret yazısında, “Söz konusu taleple ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provakatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir” denildi.

Kutlamanın planlandığı alanda Anadolu-Avrupa Yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olduğu belirtilen yazıda, “Fatih Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergahı ve son durağı olması nedenleriyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemi ile birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden yapılması planlanan etkinlik herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

İHA

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Beşiktaş yılbaşı Barbaros Bulvarı Son dakika yılbaşı kutlamaları 2018

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iyi olmuş oturun evinizde ne işiniz var sokaklar da
Ülkemizde ki şartlar akp yüzünden.Vatandaş cezasını çekiyor.
Suudi arabistan yada Katar kralinin dogumgununu falan kutlama durumu olsa akape tarafindan atanmis besiktas kaymakami hemen izin verirdi. Bunlarin derdi guvenlik falan degil, medeniyet dusmanligi ve seriatci yobaz bir kesimin , diger kesim uzerinde baski kurmasinin devlet eliyle yapilmasi. Bunlarin devlete millete ulkeye verdigi zarari hic bir hukumet vermedi. Bu ulke yobazliktan cektigi kadar hicbirseyden cekmedi. Umarim daha beter olursunuz , hepiniz hakediyorsunuz cunku , yiyin birbirinizi
Sizin göreviniz huzuru sağlamak değil mi? her şeyi yasaklayarak huzuru sağlamak için devlet adamı olmak gerekmiyor yada zaten ancak bu yolla düzen sağlayabilene demokraside yer olmuyor.
Ha, ülkeye turist yağacak ha, bu kafayla devam edin siz, kendi elinizle "ülke güvenli değil" mesajı verirseniz (ki burası Suriye sınırı değil İstanbul'un göbeği) o ülkeye kimse gelmez!..
Yılbaşı kutlamasımı.Yılbaşı pandiklemesi diyecektiniz heralde.Geleneksel oldu bizim ülkemizde.Senenin en rahat taciz günü.Ve bunları bile bile oralarda dolaşan kadınlarada acıyorum.
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