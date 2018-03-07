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Son dakika! Bingöl'de korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 03:46 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.33'te Bingöl Güngören'de bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Bingöl'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden öğrenilen bilgiye göre saat 03:33'te merkez üssü Bingöl Güngören olan bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

İlk alınan bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Bingöl deprem Son dakika

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