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Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında yapılan büyük operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bitlis'te 25 Haziran'da teröristlerin saldırısında 1 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis İli Hizan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor." denildi.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

25 Haziran'da Bitlis'te PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hizan PKK Son dakika

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Anlamadığım bir şey var,biz daha kendi ülke topraklarımızın içindeki terörü bitirmeden,kandile Suriyeye niye giriyoruz kardeşim.
elleriniz dert görmesin
Terör bitecekti sözde!!
Sn. Bakana laf yetiştirenlere kapak olsun. Evet Bu ülkeye kurşun sıkanları hiç kimse kurtaramıyacak artık. Barış Ülkenin askerine kurşun sıkmakla olmaz.
bu köylerde propakanda yapan ları tespit edip onları gereğini yapın terör kalmaz devlet bunu atlıyor köylerde mileti tehtit eden propakaanda yapan soysuzları bul ey soylu şehitlerin kanı boynunda
Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun ! o kadar çok hain var ki hangisini temizlesinler !!!
Hiç bir şey eskisi gibi değil artık. Ordunun içindeki hainler temizlendikçe vatan içindeki hainler de temizlenir.
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