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Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.

İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.

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