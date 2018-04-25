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Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Türkiye'deki bölünecek üniversite sayısının 13'e çıkacağı belirtildi. Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bölünmesi için önerge verildi.

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Türkiye'deki 10 üniversiteyi parçalayarak, önemli bazı fakültelerin yeni kurulacak 15 yeni üniversiteye bağlanmasını içeren yasa tasarısı, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülüyor. AK Parti'li vekillerin hazırladığı önergelerin gündeme geldiği komisyon toplantısında, "parçalanacak üniversite" listesine, Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin de eklenmesi önerildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, bölünen üniversitelerle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor. Bunun dışında bölünmesi planlanan Gazi Üniversitesi'nin tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi "sağlık fakülteleri"nin Gazi Üniversitesi kapsamında kalması da görüşülüyor. Yapılması planlanan çarpıcı değişikliklerden biri de, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması planlanan Çapa Tıp Fakültesi yerine yine İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ayrılarak yeni bir üniversite olarak eğitim öğretime devam etmesi.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
orta öğretimi hallettiniz üniversiteye geldi
Cerrahpaşa üniversitesi bir marka onu yoketmek büyük bir ihanet olur hangi aklıevvelin fikriyse yazık....
çok isabetli kararlar bence..
@serhan_demir_1975 ne olduğunu hiç bir kere düşündün mü acaba yoksa emme basma tulumba gibi her şeye he mi diyorsunuz
senin gibi yobaz için tabiki doğrudur...
VATANDAŞIN ARASINI AÇMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞILDI AMA BECERİLEMEDİ BARİ ÜNİVERSİTELERİ BÖLELİM Mİ DENİYOR.
işiniz gücünüz bölmek. ne meraklısınız bölmeye
c.paşa hastanesi tam bir gecekondu görünümnde pis bir yerdir.. giden çıkmıyor.. lanet olsun..
BÖLÜNMEDİK BİR ÜNİVERSİTELER KALMIŞTI.BÖL PARÇALA YUT. AMA BU MİLLET İNSANIN MİDESİNE OTURUR
yerlerı depıstırııp eskılerın arsalarını yandaşa satmak ıcın ellerınden gelenı herşeğı yapıyorlar
Üniversitelerden o rant kokan ellerinizi çekin
ÜLKEDE EĞİTİMİ ALLAK BULAK ETTİLER SEÇİM BAHANESİYLE SIRA ÜNİVERSİTELERDE BU NASIL BİR ANLAYIŞ ÜNİVERSİTELERİ YÖNETEN REKTÖRLER O HOCALAR NEREDELER BAŞLARINI KUMLARAMI GÖMMÜŞLER BUNLAR NASIL ÜNİVERSİTE HOCALARI OLACAKLAR GIKLARI ÇIKMIYOR GERÇEKTEN ACINACAK DURUMDAYIZ.
Küçük şehirler için söylüyorum.Aynı şehirde 50 üniversiteye ne gerek var ! Lise mi bu? Bölmekteki amaç nedir acaba? Markalar ile oynamayız!
@suleykan saysanız ülke genelinde kaç ünv. var ki keşke çoğalsa yenileri açılsada halkın eğitim seviyesi ve kalitesi yükselse bunların yaptığı olanı ikiye bölerek çoğalmak yenisi değil
BÖLMEKTE SINIR YOK YANİ TEBRİKLER..((
Ey CHP ve iyi parti : iktidara geldiğinde bu yapılanları düzeltecek misiniz. Nasıl olsa ohal var yapılan tüm khk ları kaldıracak mısınız yoksa siz de aynı bunlar gibi yapacaksanız iktidarı hiç değiştirmeyelim
Elazığlı vekiller siz uyumaya devam edin...
ADAMLAR TAMAMEN BÖL PARÇALA ZAYIFLAT POLİTİKASI GÜDÜYOR TÜM İŞLERİNDE YAZIK ÜNV. AÇIP ÇOĞALTACAKLARINA YAPTIKLARINA BAK ORTA ÖĞRETİM SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜLER ŞİMDİ SIRA YÜKSEK OKULLARDA AMAÇ DÜŞÜNMEYEN ÜRETMEYEN YAPMACIK ZEKA VE TABİKİ İTAAT EDEN İTİRAZ ETMEYEN SORGULAMAYAN YENİ NESİL
böl parçala yönet
Aslında üniversiteleri bölme olayı tamamen hikaye asıl amaç Cerrahpaşaya ve Çapa hastaneleri ile ilgili planlar,altından bir sürü dümen çıkacak kesin.Ama şu üniversitelere yatırım yapmak yerine özel üniversitelere bağlamak tamamen hükümetin yıllardır yaptığı “devleti yok et özele devret” planından başka bir şey değil !!!
BÖLMEK Mİ ? = AK PARTİ HERKES KONUŞUR AK PARTİ BÖLER...
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