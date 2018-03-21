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Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Bursa'da doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Patlamada ölen kişinin o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki bir genç kız olduğu öğrenildi.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Ziyapaşa Sokak’taki tek katlı evde, saat 08.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından ev enkaz yığınına döndü.

Patlamada evde bulunan 1 kişi ile yoldan geçen 18 yaşındaki bir genç kız ile yanındaki babası olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan, henüz kimliği öğrenilemeyen genç kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Patlama nedeniyle çevredeki binalarla birçok araç da zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkaz yığını arasında başka kişinin olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarına devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Doğalgaz Patlaması

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