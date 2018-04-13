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Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 08:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 'kripto' olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları da belirtildi.

70 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

TSK'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen mahrem yapılanma içerisinde bulunan 70 muvazzaf askerin yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 34 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen Ak Koyunlar Partisi genel başkanı neden yargılanmıyor
5,70 e mazot mu olur lannnnnn. bıktık
yazıktır yazık her gün elınız ordunun üzerınde cekın o kırlı ellerınızı ordunun üzerınden üzerınden sene gecmiş halen fetö assubaydan korkan devlet yazık
ne fetöymüş be ülkeyi sarmış yemiş bitirmiş çökmüş ülke sistemi millet işsizlikten kırılırken bunlar torpille yaglı işlerde çalışmış
eskisehirdeki katliamcı gibi biri iftiracılar olduğu müddetçe bu sistem yıllarca yürür
hain fetö bittiydi demek bitmedi,kanımca kamuda 1965 den beri adam dolduruyorsa her 4 memurdan 1'i fetöcü demektir.
Arkadaş amma sızmışlar her yere bitmiyor kökü
Konya halkının %80 fetöcü fetönün kalesi gonya.
....
BİR YANDAN ALIP BİRYANDAN SALAN AKP ZİHNİYETİ VAR SIKINTI YOK ALDIRMAYIN BU ŞOV HABERLERE O SAVCILAR DA ŞOV PEŞİNDE :) E YENİ TÜRKİYE
akp içindeki fetoculerın , fetocu belediye başkanlarının ve fetocu damatların da tutuklandığını görmek istiyoruz. ve fetöcüler yüzünden iftiraya uğrayan ve madur olan insanlarında tazminatının verilmesini istiyoruz. fetocu askersen ceza var ama fetocu siyasetçiysen en fazla görevden uzaklaştırılıyorsun. hey Adaler ve Kalkınma Partisi, Kalkındıramıyorsun bari Adaletin olsun
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