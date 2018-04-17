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Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı. Edinilen bilgiye göre polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binadaki inceleme devam ediyor.

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Büyükçekmece Kaymakamlığında patlama olacağı yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi. Kaymakamlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, içerideki vatandaşları tahliye etti. Polisin incelemeleri sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, emniyeti ankesörlü telefondan arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığında patlama olacağı ihbarında bulundu. Kaymakamlığa gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaymakamlıkta çalışanlar ve içeride bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Kaymakamlığın hemen karşısında bulunan Dr. Hasan Akgün İlkokulunda da öğrenciler tedbir için okuldan çıkartılmadı. Okulun önünde bekleyen veliler de bomba ihbarı nedeniyle tedirginlik yaşadı.

Torununu okuldan almaya gelen bir vatandaş, "Bomba ihbarı yapılmış galiba. Ben de bekliyorum. Çocukları da bırakmıyorlar şu anda. Zannedersem şu an içeri alacaklar" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Kaymakamlık bomba

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