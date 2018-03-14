HABER

Son dakika! Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç görüşmesi ertelenebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menbiç ABD Grup Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Neyi görüşeceksin ABD çocukluğuna devam ediyorsun madem ABD açılım ortaginiz pkkya 5000 tir silah verdi neyi görüşeceksin... hadi BOP görevini bırakın çocuklarınız ABD vatandaşlığından ayrılsın incirligi kurecigi kapatın sizi gidi din tüccarı PAPA dostlar
ABD den dost olmazz.
1854-1908 arasındaki osmanlı tarihini doğru kaynaklardan okuyun.herkonuyu doğru yorumlayabilirsiniz.ne kadar benziyor.şaşırtıcı!
Diğer Haberler
Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

Denetimli serbestlik hükümlüleri mantar kursunda

Ayışığı Meydanı

Ayışığı Meydanı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı! Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı! Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu

19 Mayıs için okuma vakti

19 Mayıs için okuma vakti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.