HABER

Son dakika! Çavuşoğlu'dan Hollanda'ya 'soykırım' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 14:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dakika yaptığı açıklamada Hollanda'nın 1915 kararının hiçbir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Son dakika! Çavuşoğlu'dan Hollanda'ya 'soykırım' tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dakika yaptığı açıklamada Hollanda'nın 1915 kararının hiçbir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Son dakika

En Çok Okunan Haberler

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haburda pkk'yı alkışlayan pyd ye koridor açıp PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlar çocukları çürük yada bedelli askerlik yapanlar hollandayı portakal bıçaklayarak trump u turp ısırarak prostesto edip kızıl elma yi kırmızı alma dağıtmak sanan zihniyet binlerce koruma ile kürsülerden çokça laff
Cin alinin askerlik yapmayan kumarcı oğlanın işleri nasıl hollanda bandralı gemicikler iş yapıyordu??? Onu kapatın boş basiretsiz kürsü edebiyatı yapmayın
Diğer Haberler
Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma

Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma

Pendik'te koca dehşeti: Eşi, Baldızı ve üvey oğlunu yaralayan koca intihar etti(Ek Bilgilerle)

Pendik'te koca dehşeti: Eşi, Baldızı ve üvey oğlunu yaralayan koca intihar etti(Ek Bilgilerle)

Sungurlu’da 45 bayan kursiyer sertifika aldı

Sungurlu’da 45 bayan kursiyer sertifika aldı

Oğuzeli’nde Afrin şehitleri için mevlit

Oğuzeli’nde Afrin şehitleri için mevlit

Artvin'de kamyonet otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Artvin'de kamyonet otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Başkale’de Zeytin Dalı Harekâtı şehitleri için mevlid okutuldu

Başkale’de Zeytin Dalı Harekâtı şehitleri için mevlid okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.