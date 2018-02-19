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Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 13:54 | Son Güncelleme

Reuters'ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre, Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e girecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye rejimi, YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz" dedi.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile ortak basın toplantısında Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi, girmez mi? Girerse ne için girer, bu önemli. Rejim PKK'yı temizlemek için girerse sorun yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz."

NELER OLDU?

Reuters'ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre, Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e girecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre akşam 18:00 itibariyle Esad kuvvetlerinin Afrin'e giriş yapacağı tahmin ediliyor. Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejim askerlerinin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecekSon dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek
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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Afrin

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ee hani derdiniz suriyenin toprak bütünlüğüydü Rusya Türkiyeyi tuzağa düşürdü bizim cahiller hala görmüyorlar nasılsa afrinde ölen 65 askerin hesabını soracak muhalefet te yok ülkede.!
Fena mı? Bir taş la iki kuş.! Girin girin Türk bozkurtları, Anadolu aslanları hepinize birden girecek.. Yüce Teğri Biz Menen
Allah yardımcımız olsun ???? İnşallAllah bize karşı gelmezler.
Ortalık karışcak gibi
Allah hepsini bildiği gibi yapsın....
AMAN DİKKAT!! MEDYADA, HAFTALARDIR KONUNUN UZMANLARI: ''BÜYÜK OYUN-TUZAĞA DİKKAT' UYARILARINDA BULUNUYORLAR. ÜLKEMİZİ PARÇALAMAK İSTEYEN ÇAKALLAR SÜRÜSÜ, BİRLİK OLUP ASKERİMİZE KURŞUN SIKACAKLAR. GEÇMİŞTE YAPILAN HATALARIMIZIN TELAFİSİ YOK MAALESEF, HİÇ DEĞİLSE BUNDAN SONRA VERİLECEK KARARLARDA HATA YAPILMASIN.. RABBİM, ÜLKEMİZİ DÜŞMANLARDAN KORUSUN..
hala şu anlaşılmadı abd suriyeyi bölüp kurt devleti kuracak ve esas devrilirse kurt devletini kimse engelleyemez irakta kirmizi cizgimiz noldu sinirimzda federe kurt devleti kuruldu. Yeter biraz uyanin esas babamizin oglu degil rusya ve iran esasi cok sevdgi icin arkasinda degil abd nin kirli oyununa katsi destek veriyorlar.Basinda cia destekli haberlere itibar etmeyin. Turkiye suriyenin toprak butunlugunu destekleyip pyd denen pkklilari o cografyadan silmesi temizlemesi lazim
Akp derhal istifa etmeli yeter ülkeyi yönetemiyorsunuz değiştirmediğiniz kanun nizam kalamdı hala bahane bulup duruyorsunuz yapamıyorsunuz bu işi..Devlet agızla argo kelimlerle yönetilmez cesaret,diplomasi ve tutarlılık gerektirir.Esad bile sizden cok tutarlı..
eset adam olaydı önce topraklarına halkına sahip çıkaydı terörü desteklemeye gelmesin afrine şayet bu maksatla geliyorsa karşılığınıda alır
çok tehlikeli bir tuzak sözkonusu bm nezdinde meşru suriye ordusu eğer afrine girer ordumuz buna müdahale eder ise işler çok karışır çünkü onlar kendi ülkelerini kontrol etmeye çalışıyorlar bırakalım pkklılar var ise dahi sorumluluğu kendi orduları alsın ve türkiye sınırını 2011 den önce olduğu gibi kontrol altında tutsunlar doğrusu da budur şuanki afrin operasyonumuz haklı iken işgalcı yada haksız konuma girmeyelim akp li politikanın mezhep zihniyetinden kurtulması gerekiyor aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar verecekler
suriyede 7 yıl önce daha ortalık karışmadan rusya'ya akdenizde güvenli liman olarak samandağı körfezi sunulmalıydı bu hamle ile ne ypg- pyd suriye kuzeyi türkiyenin güneyine yerleşebilir,pkk sorunu da çözülür, ne de rusya buna seyirci kalırdı , domatez ,turizm,enerji ,doğalgaz sorununuda türkiye gelecek 100 yıllıgına çözmüş olurdu.
Esed kendine bir cephe daha açmaz.Bizi kendisiyle görüşmeye zorluyor.Artık tercih yapmalıyız. Ya rejim yada Amerika ve Avrupa
devletine baş kaldırmış kendi askerine polisine hatta halkına kurşun sıkan öso diye bir terör örgütü ile birlikte hareket eden ve her gün kandırıldım diye beyanat veren bir hükümet ülkeyi bataklığa doğru götürüyor
savasta cesaret kadar akil da onemlidir . Burasi karisicak . Turkiye nukleer tehtit yapmasi gerekir esad a bundan rusya da nasibini alir cocuk oyuncagi degil baskalarinin topragindayiz .
Evet aynen öyle olacakmış Sn Bakan Esat efendi PKK.yı buradan söküp atmaya anasını bellemeye geldim diyecek.Hadi bakalım malzeme bitt inşaat paydos derse buna karşı tedbiriniz varmı, kanunsuz bir şekilde görüşüne baş vurulan SADAT başının buna aklı yetecekmi acaba.Bunca asker, düğün bayram, tank top tüfek atılan bombalar,maddi manevi bedel,ölen canlar.Şakamı olacak bu.
yüce Allahın izni ile hepsiniz üstesinden geliriz türk üz biz türk
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