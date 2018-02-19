Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile ortak basın toplantısında Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi, girmez mi? Girerse ne için girer, bu önemli. Rejim PKK'yı temizlemek için girerse sorun yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz."

NELER OLDU?



Reuters'ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre, Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e girecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre akşam 18:00 itibariyle Esad kuvvetlerinin Afrin'e giriş yapacağı tahmin ediliyor. Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejim askerlerinin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.