Son dakika! Çavuşoğlu: Sınır ötesi operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir

Bakan Çavuşoğlu, Suriye sınırındaki terör gruplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın Mayıs ayı itibariyle sona erebileceğini söyledi.
IRAK SEÇİMLERİNDAN SONRA SINIR ÖTESİ OPERASYON
Viyana'da bulunan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta da bir operasyon olacağını söyledi. Irak seçimlerinden sonra sınır ötesi operasyon. Ve bu Bağdat merkezi yönetimiyle birlikte yapılacak. Bu konuda görüş birliği var.
O dağlardan Türkiye'de olduğu gibi PKK temizlenecek. Zira PKK terör örgütünün Süleymaniye ve Kerkük'ün içine kadar girdikleri devlet birimleri değerlendiriyor. Ve Irak devletiyle beraber yapılması konusunda İbadi yönetmiyle; tabi seçimden sonra İbadi orada kalacak ise, kalmayacak ise merkezi yönetim ile devam edecek. Ama Türkiye'nin tahminleri İbadi yönetiminin devam edeceği yönünde.
IRAK ÜLKESİNİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMEK İSTİYOR
Irak yönetimi de da ülkesini tüm teröristlerden temizlemek istiyor. Böyle bir irade var. Irak içinde kanton benzeri durumlar oluşmaya başladı. Bu en az Bağdat kadar IKBY için de tehdit oluşturuyor.
Irak seçimleri Mayıs ayında ve gerekirse Türkiye'nin hem Suriye ve Irak'ta operasyon yapabilecek askeri kapasitede olduğunu hatırlatalım. Bakan'ın bu yönde değerlendirmesi oldu. Fakat bu değerlendirme, yani Irak seçimlerinin tarihi ve zamanlaması da düşünülecek olursa, Türkiye'nin Suriye'deki devam etmekte olan zeytin dalı operasyonunun Afrin'e yönelik harekatın Mayıs ayına kadar bitirebileceğine dair bir değerlendirme.
SALİH MÜSLİM BİR GÜN ÖNCE GİTMİŞ...
Terörist ele başlarından Almanya'dan sonra İsveç'e geçtiğini ve Bakan Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmeden bir gün önce Stockholm'e geçtiğini hatırlatalım. Türkiye, bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti."
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