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Son dakika! Çavuşoğlu: Sınır ötesi operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afrin harekatı mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi. Eski PYD Başkanı Salih Müslim'in ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gitmeden bir gün önce Almanya'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gittiği belirlendi. Türkiye bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti.

Son dakika! Çavuşoğlu: Sınır ötesi operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir

Bakan Çavuşoğlu, Suriye sınırındaki terör gruplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın Mayıs ayı itibariyle sona erebileceğini söyledi.

IRAK SEÇİMLERİNDAN SONRA SINIR ÖTESİ OPERASYON

Viyana'da bulunan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta da bir operasyon olacağını söyledi. Irak seçimlerinden sonra sınır ötesi operasyon. Ve bu Bağdat merkezi yönetimiyle birlikte yapılacak. Bu konuda görüş birliği var.

O dağlardan Türkiye'de olduğu gibi PKK temizlenecek. Zira PKK terör örgütünün Süleymaniye ve Kerkük'ün içine kadar girdikleri devlet birimleri değerlendiriyor. Ve Irak devletiyle beraber yapılması konusunda İbadi yönetmiyle; tabi seçimden sonra İbadi orada kalacak ise, kalmayacak ise merkezi yönetim ile devam edecek. Ama Türkiye'nin tahminleri İbadi yönetiminin devam edeceği yönünde.

IRAK ÜLKESİNİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMEK İSTİYOR

Irak yönetimi de da ülkesini tüm teröristlerden temizlemek istiyor. Böyle bir irade var. Irak içinde kanton benzeri durumlar oluşmaya başladı. Bu en az Bağdat kadar IKBY için de tehdit oluşturuyor.

Irak seçimleri Mayıs ayında ve gerekirse Türkiye'nin hem Suriye ve Irak'ta operasyon yapabilecek askeri kapasitede olduğunu hatırlatalım. Bakan'ın bu yönde değerlendirmesi oldu. Fakat bu değerlendirme, yani Irak seçimlerinin tarihi ve zamanlaması da düşünülecek olursa, Türkiye'nin Suriye'deki devam etmekte olan zeytin dalı operasyonunun Afrin'e yönelik harekatın Mayıs ayına kadar bitirebileceğine dair bir değerlendirme.

SALİH MÜSLİM BİR GÜN ÖNCE GİTMİŞ...

Terörist ele başlarından Almanya'dan sonra İsveç'e geçtiğini ve Bakan Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmeden bir gün önce Stockholm'e geçtiğini hatırlatalım. Türkiye, bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti."

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Anahtar Kelimeler:
ırak operasyon Mevlüt Çavuşoğlu PKK Afrin

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
tarih bekleyen hiç beklemesin son terörist geberene kadar oradayız
Minareler süngü, kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Sınırlarımızdaki terör yapılanmaları yok edilmelidir Bu ; Biden sonraki Nesillerimize Borcumuzdur Bu borcu ya Biz ödeyeceğiz yada Torunlarımız.. Şurada yorum yapan PKK sempatizanlarına bakıyorumda, birtanesi bile" __Benim hewallerim Afrin de Kandil de ölürken Siz burda falanca işlerle uğraşıyorsunuz" deyipte Kendi Siyasi temsilcilerini yada yakınlık duydukları İsimleri Tek kelime ilede olsa eleştirmezler Çünkü bir AMAÇLARI VAR Kendisini "Vatansever" olarak lanse ederek Teröristlerle Mücadele eden Türkiye Cumhuriyetini saçma sapan sözlerle ELEŞTİRENLER! SİZİN AMACINIZ NE?
yahu arkadas operasyon yapacaksan niye haber veriyorsun gizli sakli yapsaniza
@fatihksm buna algılara yerleştirme derler toplumu ve askeri buna hazırlamak denir nerelerden operasyon yapılacağı söylenmezse taktik strateji den haberleri olmasa türk toplumu bu harekata hazırlanırsa ozaman o perasyon başarılı olur ancak sen kimseye birşey demeden paldır küldür girersen o harekat basarılı olamaz çok ca örnekleri var bunun...
@fatihksm gizli saklı yapılırsa oy alamaz kardeş alenen olmalı
@yilmazkeskin61 bizde mal çok. artık b.k atacak bir şey de bulamıyorlar "niye haber veriyorsun gizli yapsana" trendi başladı.
@fatihksm Zır cahal
@fatihksm Senin gibi mallar gibi diyorsun yani. Bir ülkenin itibarı ile bu kadar oynanırmı arkadaş. Bir abd ye öbürgün çekyaya sonra Almanyaya devam vs vs. Adam TC vatandaşı bile değil, senin vatandaşın olmayan biri için nasıl iade talebinde bulunulur sizin gibi akıllı şahsiyetler açıklasa da öğrensek.
kandilde yerin altına saklanan elebşlar icin özel füzeleri kacmadan atın oprasyon öyle yada böyle yapılacak önemli olan ejderha artıklarının kaçmaması.
Operasyon gizli yapılır... Sağır sultan bile duyduktan sonra adamlar kaçar, onlem alır. Şu şov siyasetini bırakın artık!
bop işliyor bop da ne vaadlerde verildi de her dediğiniz yapılıyor bop olmasa bu kadar havalı olmazdınız zararı turkiyeye olacak
Hani, Afrin sonrası hedef MEMBİÇ idi ? Yoksa USA yine sizi kandırdı mı?
bunu şindi söyleyinki adamlar gerekli tünelleri mayınları tuzakları kursunlar YAW ARKADAŞ BU İŞİ ZAMANINDA IRAK YÖNETİMİ İLE ZITLAŞARAK DEGİLDE UZLAŞARAK ANLAŞARAK ÇOKTAN YAPILMASI LAZIM DEGİLMİYDİ ancak geçte olsa yapılması gereken budur yılanın yuvasında imhası şart bu operasyonda türk halkının 100 de yüzü devletinin arkasında olacaktır
Uluslar Arası İlişkilerde Etkin Olamıyoruz !!! Daha Dün Ekonomik Dar Boğazda Boğulan Çekoslavakya Bile Bir Ülkede Kırmız Bültenle Aranan Canin İadesini Yapmadi; Bu Küstahlık Ve Diğer Birkaç Ülke...Herşeyin Sirasi Vardir Nota Çekip Gerekli Baskı Yapilip, Ekonomik Ve Teknolojik Güç Gösterilmedikçe Kuş Üstumuze Pisler.:)
HAREKAT REKLAMLARINI BIRAKIN DA ŞU ELİNİ KOLUN SALLAYIP AVRUPAYI TURLAYAN SALİH MÜSLİM'İ PAKETLEYİP İMRALI'YA AĞA BABASININ YANINA GETİRİN.
IRAK OPERASYONU NASILKİ PEŞMERGEYLE DEGİL IRAK HÜMETİYLE YAPILIYORSA SURİYE OPERASYONUDA ÖSO İLE DEGİLDE SURİYE DEVLETİYLE YAPILIRSA SONUCU KALICI OLACAKTIR
tamamda kardeşim meden şimdiden haber beriliyor.
bush un ve devamının huzur getirdiği ırak ve orta doğu işte
Önce şu savaş politikaları düzenleyen teroristleri çldürmek lazım
erken rezervasyon yapana indirimli tarife var. Bu nasil mantik bakanim, birde tarih ver istersen, teröristler iyi yerlere saklansin. Allah Allah.
Bağırın duymayan kalmasın operasyon tarihini . saatini de eklemeyi unutmayın sakın .
BÜYÜK ORTADOĞUNUN BÜYÜK BAŞKANLARI BUSH PROJESİNE DEVAMMM
SONUNDA ORTADOĞU YU DA KARIŞTIRACAKSINIZ YANİ TABİ YA OLAN ASKERE OLACAK
KADDAFİ SADDAM BOP TAN GİTTİ HEPSİ KARDEŞİNİZ Dİ HA BİRDE PİYON ESAT ESED VAR ODA KARDEŞTİ AMA BİR TÜRLÜ GİDEMEDİ SAVAŞLARI BAŞLATAN OLDU YÖNETEN SİZLER O ZAMAN TÜRKİYE YOKTU ABD UĞRAŞIYORDU ŞİMDİ TÜRKİYE YİDE SOKTUNUZ VE ONLAR GİBİ GİDECEKSİNİZ BASİT ARFİN 48 GÜN SÜRDÜ SİVİL HALK BAHANE EDİLEREK BOYNA GİDİYORSUNUZ UZUN SÜRÜYOR ŞİMDİYE ARFİN IRAK SURİYE 4 5 ÜLKE ALINIRDI BE
buna sağ gösterip sol vurma derler ırak diye söylenir menbiçte çıkılır
Lütfen askerliğini yapanlar yorum yazsın.
hoppala davul zurnayla ilan etseydin bari. siyasi şov malzemesi mı bu. bu geleceğim ha şimdiden tedbir al demek değil mi. devlet ciddiyeti nerde. yazık ya böyle devlet idaresi mı olur.
Tünelleri kazmaya başlamışlardır şimdiden.
KİM TUTAR SİZİ BEEE
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