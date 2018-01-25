Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Son dakika gelişmesi... ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometre derinlikli güvenli bölge önerisiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ciddi bir konuyu görüşmemiz için güven tesisi lazım. Güven tesis edilmesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi.

Avusturya'da yapılan genel seçimler öncesi Türkiye ile bu ülkenin ilişkileri gerilmişti. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisll, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak için İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile Dolmabahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in görüşme sonrası ortak basın toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış. O nedenle tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Onların farklı mazaretleri olabilir. Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.