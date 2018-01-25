Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Son dakika gelişmesi... ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometre derinlikli güvenli bölge önerisiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ciddi bir konuyu görüşmemiz için güven tesisi lazım. Güven tesis edilmesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi.
Avusturya'da yapılan genel seçimler öncesi Türkiye ile bu ülkenin ilişkileri gerilmişti. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisll, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak için İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile Dolmabahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in görüşme sonrası ortak basın toplantısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış. O nedenle tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Onların farklı mazaretleri olabilir. Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.
NELER OLMUŞTU?
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğu bildirildi.
Haber kanallarına göre Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile dün Paris'te yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Türkiye'ye dönerken uçakta beraberinde olan gazetecilere aktardı. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.
Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Çavuşoğlu ile Tillerson dün bir araya gelmişti.
Haber kanalları, Çavuşoğlu Tillerson'ın "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz" dediğini, kendisinin de buna karşılık "Türkiye'nin de ABD ile karşı karşıya gelme niyeti yok; ancak tehditlere müdahale etmek zorundayız" ifadelerini kullandığını bildirdiler.
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