HABER

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 15:40 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometre derinlikli güvenli bölge önerisiyle ilgili "ABD ile ciddi bir konuyu görüşmemiz için güven tesisi lazım" dedi. Çavuşoğlu, bu sözlerle ABD'ye güvenilmediğini bir kez daha ilan etti.

Son dakika gelişmesi... ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometre derinlikli güvenli bölge önerisiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ciddi bir konuyu görüşmemiz için güven tesisi lazım. Güven tesis edilmesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi.

Avusturya'da yapılan genel seçimler öncesi Türkiye ile bu ülkenin ilişkileri gerilmişti. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisll, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak için İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile Dolmabahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in görüşme sonrası ortak basın toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış. O nedenle tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Onların farklı mazaretleri olabilir. Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

NELER OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğu bildirildi.

Haber kanallarına göre Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile dün Paris'te yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Türkiye'ye dönerken uçakta beraberinde olan gazetecilere aktardı. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Çavuşoğlu ile Tillerson dün bir araya gelmişti.

Haber kanalları, Çavuşoğlu Tillerson'ın "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz" dediğini, kendisinin de buna karşılık "Türkiye'nin de ABD ile karşı karşıya gelme niyeti yok; ancak tehditlere müdahale etmek zorundayız" ifadelerini kullandığını bildirdiler.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

İlginizi Çekebilir

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

Afrin operasyonuna katılan savaş pilotundan duygulandıran mesaj

Afrin operasyonuna katılan savaş pilotundan duygulandıran mesaj

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu işin sonu kötü gibi hayırlısı
Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan
anaç konuşursunuz kapatın incirligi kesin ticari iş anlaşmalarını ancak halkı kandirin...
Birlikler münbice odaklandı afrin ve münbic aynı anda düşecek
abd ağzı ile atılan haber başlığı ancak bu kadar olurdu.... karşınızdaki size güven vermiyosa onunla wc ye bile gitmezsiniz....
yine mi kandırıldınız....
olacağı söyleyeyim şimdiden zamlar uçuşacak abd yine ekonomiye müdahale edecek düşen dolar her an fırlayabilir, borsa da yine büyük düşüşler olacak bu abd nin klasik müdahalelerinden biri olacak. anlayacağınız misilleme yapacak
güzel cevap verdiniz bakanım.
Bu saatten sonra abd ile wc ye bile gidilmez...Önce terör örgütlerine verdiğin silahları geri toplayacaksın,sonra Münbiç'ten çapulcularını geri çekeceksin...Sonrasına bakarız...Demi canımm.
o kadddarrrrr...
YAV NE GUVENI BOP GÖREVİNİ BURAKIN ÇOCUKLARINIZ ABD VATANDAŞLIĞINDAN AYRILSIN BOYNUNDAKİ YAHUDİ MADALYASINI CIKARIP ATIN INCIRLIGI KAPATIN.. SONRA KANDIRILDIM DIYORSUNUZ BEDELINI VATAN ÇOCUKLARI ODUYOR.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR!!.GÜVENLİK BÖLGESİ DURUMA GÖRE 40 KM. - 60 KM.DE - 150 KM.DE OLABİLİR!!!..TÜRKİYE BAĞIMSIZDIR!!..TSK. SURİYE VE IRAK SINIRI BOYUNCA TERÖR TEHDİDİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRINCAYA KADAR BU İKİ ÜLKE ARASINDA GÜVENLİK BÖLGESİNİN OLUŞMASI TÜRKİYE İÇİN ŞARTTIR; BU İKİ ÜLKEDEN GELEN TAHDİTLER İLE TERÖR SALDIRILARINDA HEM SİVİL HEMDE ASKERİ VATANDAŞLARINI SENELERDİR ŞEHİT VERMESİNDEN DOLAYI OLUŞACAK OLAN BU GÜVENLİK BÖLGESİ YALNIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DENETİMİNDE OLMALIDIR!!..YILLARDIR BURADA BULUNAN ÜLKELER TERÖRÜ HER YÖNDEN DESTEKLEDİLER VE KÖRÜKLEDİLER!!..
Çok ağır yanıt bu mu? siz ağır yanıt duymamışsınız?
NERESİ AGIR GÜVEN TAZELEMENİN YAYĞARACI MYNET...
Diğer Haberler
Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Salih Müslim paylaştı... Yalan skandalı!

Salih Müslim paylaştı... Yalan skandalı!

Karnından 20 kilogramlık ur çıktı

Karnından 20 kilogramlık ur çıktı

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan yanıt

ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.