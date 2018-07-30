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Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Bircan'ın kentteki bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan , kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da Beyin kanaması geçirdi.

Dün saat 15.45'te uçakla Iğdır'a gelen ve burada kurultay delgeleri ile görüşen Erdin Bircan , saat 23.00 sıralarında partililere, "Sabah kahvaltıda buluşmak üzere" dedikten sonra, oteline gitti. Bugün sabah otele gelen partililer, inmediğini gördükleri Bircan'ın kaldığı odasını aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan'ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi.

Bircan'ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede hastaneye giden sağlık ekibi, Bircan'ı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Milletvekili Bircan'ın burada yapılan ilk tedavisinde Beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bircan, aynı hastanede ameliyata alındı. Hastanede bekleyen CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, doktorlardan gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın de Bircan'ın tedavi süreci için devreye girdiği öğrenildi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de dünyaya geldi. İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Babasının ismi Şevki, annesinin ismi Lüferiye'dir.

Erdin Bircan, Politika Gazetesi'nde görev aldı. 1980 senesinde özel sektörde yöneticilikler yaptı. Ticari hayatına 1988 yılında Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi.

Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı.

Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde yer aldı. Kurucuları arasında bulunduğu Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı. Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır. Erdin Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı.

Orta derecede İngilizce bilen Erdin Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
rabbim hastalara şifa dertlilere deva borçlulara eda versin
bu sıcağa can mı dayanır...
kentteki bir hastane derken zaten kentte bir hastane var
Çok iyi bir insandır kendisini bizzat tanıdım.Allah acil şifa versin.Whatsapp ta enson 01,12 de görülmüş inşallah uzun süre baygın kalmamıştır.Beyin kanamasında erken müdahale çok önemli.
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