Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Yunanistan'da Gümülcine'de temaslarda bulunuyor.
İnce ile birlikte Yunanistan'a gitmek isteyen CHP heyetine ise izin verilmedi.
DIŞİŞLERİNE ÇAĞRI
CHP'li Barış Yarkadaş olayı Twitter'dan duyuyarak "Dışişleri Bakanlığı'ndan yerli ve milli tepki bekliyorum" yazdı
Ayrıntılar geliyor...
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