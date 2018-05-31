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Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

NTV'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Yunanistan, milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Gümülcine'ye geçti.

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Yunanistan'da Gümülcine'de temaslarda bulunuyor.

İnce ile birlikte Yunanistan'a gitmek isteyen CHP heyetine ise izin verilmedi.

DIŞİŞLERİNE ÇAĞRI

CHP'li Barış Yarkadaş olayı Twitter'dan duyuyarak "Dışişleri Bakanlığı'ndan yerli ve milli tepki bekliyorum" yazdı

Ayrıntılar geliyor...

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