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Son dakika CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 16:33 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Son dakika CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Aldan, katıldığı bir radyo programında 696. sayılı KHK'nın 121. maddesindeki düzenlemeyi eleştirmişti.

Aldan "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 'darbecilere direnen sivillere' ilişkin KHK maddesini eleştirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aldan'ın sözlerini sert bir dille eleştiren Ünal, "15 Temmuz'un ruhuna ve kutsiyetine yaptıkları saldırılar yetmedi, şimdi de o gecenin kahramanlarına en ağır şekilde hakaret ediyorlar. Bu üslup, bu söylem alçakça. Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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soruşturma CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
şu savcılıkda fetöcü akpli milletvekilleri yolsuzluk yapanlara hainlik yapanlara neden soruşturma başlatmıyor NEDEN...
@ersin801 cehape li fetöcü vekiller hala mecliste.
demekki yok.
@ersin8 chp tokatcilik dan kuruldu haberin yok hepsi tokat ögren
@sibgas "NE İSTEDİNDE VERMEDİK" "ÖZLEDİK SENİ GERİ DÖN HOCAM" Balyoz ve Ergenekon davalarında "BEN BU DAVALARIN SAVCISIYIM" Yazacak kadar düşünebiliyorsunuzda hiç mi araştırıp BİLGİ sahibi olayım demiyorsunuz.
meclisteki milletvekillerine fetö den sorusturma acikilirsa chp den hepsi sorusturma geçirir
Sezgin tanrıkulu hakkında başlatın
Reza 'nın önüne yatanlar, teror örgütü ile pazarlık yapanlar , ülkeyi parsel parsel satanlar, feto ye ne istedilerse vererek ülkeyi kaos a sürükleyenler bir gün yargılanmayacak mı sanıyorsun? eğer böyle sanıyorsan yanılıyorsun..
Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.. unutma yaz bir kenara..
saldiray senin hakkinda da sorusturma acsinlar
@r.etkar Millet darbede darbecilere gününü gösterdi. Şimdi sen kimi kimin adına tehdit ediyorsun önce onu bir söyle. Milletin şamarını yiyen fetöcüler mi milletten hesap soracak. KHK ya karşı çıkmanızın sebebi anlaşılıyor. Devlet hainlerin bu emellerini engellemek için çıkardı KHK yı. Bu da zorunuza gitmiş görünüyor. Sıra bir gün tüm fetöcülere gelecek. Siz de bunu bir kenara yazın...
seni kim kurtaracak?senin hakkında soruşturma açılacak yakında.secim yakında...
@r.etkar Sürekli fetönün yalanlarıyla hükümete saldıran senin, fetöcü olduğunu anlamak çok da zor değil. Başaramayacaksınız.
@saldiray_berk_1978 adam halk diliyle dogruyu demiş....ANLAMADIGIM FETOYLE YUZLERCE RESMİ OLANLAR FETÖCU DEGİL DİGER HERKEZ FETÖCÜ :)))))))))))))))))))))))..YILLARCA FETOYE OY VERDİNİZ VATANSEVER KESİLDİNİZ ŞİMDİ...BENCE SUC ATACAGINIZA ZAHMET EDİP BİRAZ UTANIN VE TÖVBE DİYİN YAVUZ HIRSIZLIK YAPMAYIN OY DEPOLARI...
@r.etkar Umarım onlarda yargılanıyor ama şu sıralar güç onlarda. Hiç değilse vatana ihanet eden chpdeki bu tipleri yargılasın eski chp bir şekilde geri dönsün.
bırılerınde pelsılvanya gıdıp kucakta oturan akp lı vekıller ıcın sorustutma acsa feto den
böyle soruşturma işe olmaz kökten kapansın chp
Kici daroglu ve kadrosu chp bitirdi feto pkk karmasi oldu güzelim chp atatürkün kemikleri sizliyor
chp denen dandik partinin dandik milletvekili olur
AKP il başkanları bile bu kadar çalışmıyordur...maşallah savcılarımıza diyecek yok...
yeterrr artık
millet darbeye canını siper etsin...siz gidin market kuyruklarına bimem hangi belediye başkanının evine tv seyretmeye ...lafa gelince de tankın üzerine önce biz çıkarız...aslında tankların arasından sıvışırız olsa dada iyi olacaktı...
@yenzede senin başnbakanın bolu tünelinde saklandığı iddia ediliyor,içişleri bakanının gürcistana kaçtığı.
savcilar delikanli olunda yolsuzluk yapanlari yargilayin.
@halikarnas43 Fetö ağzıyla konuşuyorsun. Delikanlı olda ülkemizi kurtarmak için canlarını ortaya koyan insanlarımıza it diyenin karşısında dur biraz. O kahramanlar olmasaydı şimdi suriye den beter durumdaydı ülkemiz.
tipik chp zihniyeti vatandaşına saygısı olmayan millet vekili seni vekil yapan zihniyete yazıklar olsun
chp derhal kapatılmalı düşmandan daha çok zarar veriyor
bu savcıları yine akepe yargılayacak aynı ergenekon savcıları gibi
iyi laf bence AK İT ler
@buyukergun terbiyeni takın.. ülkesi için hainlere karşı sokağa çıkanlara 'it' diyeme yapemezılması gereken söylenmesi gereken
@buyukergun Kahramanlarımıza AK it diyenler şeref yoksunu fetösever hainlerdir. Darbeye karşı çıkanların içinde her partiden, her mezhepten, her ırktan ülkesini seven insanlar vardı. Darbeyi başaramadığınız için şimdi o insanlara hakaret edip aklınızca intikam almaya çalışıyorsunuz. Sizin gibilere it bile denmez, itlere hakeret olur. İtler sizden sadıktır.
şehit olan o vatan evlatlarına o kelimeyi söyleme cüret ve cesaretini gösteren ve o cesareti veren siyasi akım ve siyasetçileri kınıyorum.demekki abd ve uşaklarının ülkeyi ele geçirmesi sizin için makbulmüş.Yazıklar olsun ayrıca bu söylemin adli sonucu olması lazım.
klavye delikanlısı suha aldan bu kadar cesaretiniz var dı da neden benzin, ekmek marketlerde yiyecek kuyruklarını girdiniz... meydanlarda siz de şu an nefret kustuğunuz Türk Milletine karşı dursaydınız... yemez değilmi... sizin ki sadece laf cambazlığı
Vekilin tespiti doğru ve yerindedir. Bu KHK nın getireceği düzenleme maalesef budur. Vekile soruşturma açacağınıza içerinizdeki Fetöcülere soruşturma açın! yurtdışında ki paraların aklanmasına soruşturma açın! bu tek adamlık durumunu bırakın ve gerçek demokrasiye dönün.
Milleti babası gibi zannedip it demiş.
KENDİSİNE BAKIN İNSANA BİLE BENZEMİYOR ALLAH CC YÜZÜNDEN NURUNU ALMIŞ ÇAKALA BENZİYOR..
AKPnin vaı yığu 15 temmuz sığınması elbet 15 temmuz olmamalıyddı şehit olmamalıydı amma bir sivilde askerin boynundan kesip öldürmemeliydi.Onun katilden farkı yok.Bir Er üstelik öldürende İŞİD kafalı zihniyette biri olmalı kanımca.Bu KHK şehitler ve yakınları arasında ayrımcılık yaptığı sürece iktidar için bir şemsiye olacaktır.Ayrımcı bir politikadan öteye değildir. Elbet bende 15 temuz şehitlerini yadediyom mağdurlar var onlarrada sabır derim ama bu Fetönün mücadelesi AKP.ce sulandırılmıştır.
Böyle köpekleri Mecliste görmek istemiyoruz. Umarım Savcılar gereğini yapacaklar. Ama CHP nin de u açıklamarala bir tepkisi olur diye tahmin ediyorum. yoksa bunların darbecilerle aynı zihniyette oldukları tescillenecek.
ne kadar doğru söylemiş.
sokakdaki köpek kadar degerin yok adi herif
uşen mahir ünal ne cahil adamsın sen yaa herşeyini hokkabazlık adam genel anlamda yorum yapıyor bu kanunla bunu ima ediyorsunuz diyor sokağa salarım adamlarımı kanunlada onları korurum koca ülkeyi kabile devleti yaptınzı be bunu alıp herşeyde olduğu 15 temmuza bağlayıp şark kurnazlığı yapmanızı 80 milyon görüyor biliyor bir ahmaklar göremiyor ülkede silahlı kuvvetler yokmu polis yok mu jandarma yokmu bu ülke aciz mi ki serseri takımından medet umacak ne bileyim o kişilerin şahsi uğruna hareket etmiyeceklerini 90 yıllarda özel hareketçilerin iyinin yanında yanlışalrınıda tüm ülke biliyor
@osman_yesildag_1978 o silahlı küvetler milet olmasa abd kukla yapıcaktı ülkeyi boş konuşma chpkk işte ne olucak kasetcinin tayfa
@osman_yesildag_1978 Tespitiniz son derece yerinde ama IQ Arabi tipler seviyesinde olanlar bunu tespit edemiyor !!! Demokrasi taze bitti;)) Muz cumh bile bizden daha iyi konumda !! Zeki insanlar feryat ediyor ama ikdidar dogru diyene ceza veriyor !!!
darbe değil iki eski dostun biri inananları biri imkanları kullanarak insanları harcamasıdır..
@musaozhan Darbe yapanların yeni dostu da sizlersiniz. Örgütün asıl niyeti ortaya çıktıktan sonra örgüt kanallarında dolaşan, onlara destek mesajları veren siyasetçileri ne çabuk unuttunuz.
İt senin gibilerine denir.Fetönün köpekleri.
@ozdahmet Asıl fetoşun köpekleri, fetoşa muhterem hoca efendi diyenlerdi.
chp de bir kaç millet vekili var bunlar anlamadan dinlemeden herşeye itiraz ediyor bunun söylediğide çok ayıp beton bidon göbek kaşıyan adam ak tirol bir bu it kelimesi kalmışdı onuda bu söyledi ayıp millete hakaret etmek
Bunlar hem hırsız hem yüzsüz hem yolsuz hem dinsiz hem ahlaksız yavuz hırsız
@kilincbey58 kim ayakkabı kutuları mı.yoksa para sıfırlayan mı.
Sn.AKP millet vekili bu ülkede 84 yıl önce Kubilay'ın kafasını kesip katleden zihniyet 87 yıl sonra köprü üzerinde komutanlarının verdiği emri yerine getirmek için köprü üzerinde görev yapan askerin kafasını kesen poz veren kim olduğu açıklanmayan şerefsizler için af çıkarılıyor diye sadece CHP MV'li değil herkesin tepki göstermesi gerekir.
feto kici yalayan akpli bakan ve vekilleri yargilayacak bir tane savci yokmu yaw bu ulkede yaziklar olsun size. tuhhh suratiniza
CHP yi bu şekilde sus-tu-ra-maz-sı-nız.. sin-di-re-mez-si-niz.. anlamayan anlamak istemeyen var mı ?
hayırlısı olsun
Adam doğru demiş. Amaç 15 TEMMUZDA ŞEHİT OLANLAR DEĞİLKİ MOLLALAR VEDE CÜBBELİLERİN KELLE KESMESİNİ ÖNLEMEK . SONUCTA BU KANUN TC VATANDASLARI ICIN BELLİ BİR GURUP İÇİN DEĞİLKİ İYİ HERKEZ SİLAHLANSIN BİR BİRİNİ VURSUNLAR. SONUNDA NE OLACAK ABD İÇ KARIŞIKLIĞI BASTIRMAK İİN ÜLKEYE MUDAHALE EDİCEK ? SONUCTA BİRİ VURURKEN DİĞERİDE ARMUT TOPLAMICAK .
Şuraya yazarken az beyin olsun ! Bütün dünya yazılanları görebiliyor !! Bizleri böyle birbirinden aşırı kopuk iç karışıklık halindeki mesajlarınız kimbilir kaç ülkenin elini oğuşturuyordur. Ve yazılanlardan yola çıkarak daha da bölmek için türkçe bilen adamları ile medyalarımızda faaliyette olduklarına eminim. Kim düşünüyor acaba ?! Lütfen Hükümet ve muhalefet ile veya ülkemiz lehine aleyhine yazarken azıcık düşünün. Bu ülkenin yok olması hepimizin yok olması demektir. Dışarı aşırı koz veriyorsunuz. Ve bunu kullanıyorlar. Şimdi istediğiniz gibi davranın :((
Diktatörlük olduğu nerden belli. Baş diktatör hemen cezayı kestirmiş. Kendinin yaptığı ve sedat peker'ciğini kurtaracak kanunu siz nasıl eleştirirsiniz demiş ve el atmış rte. Düşünün bir vekil yasaya karşı muhalefet olamıyor eleştiremiyor. Bu diktatörlük işte.
PEKİ SORARIM SİZE 15 TEMMUZDA SOKAĞA ÇIKIP TAŞKINLIK YAPMAYAN,GAYRİKANUNİ HAREKETLERDE BULUNMAYAN BİRİLERİNE HİÇ SORUŞTURMA AÇILDI MI ACABA?FOL YOK,YUMURTA YOK!!!
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