Son dakika CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Aldan, katıldığı bir radyo programında 696. sayılı KHK'nın 121. maddesindeki düzenlemeyi eleştirmişti.
Aldan "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." ifadelerini kullanmıştı.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 'darbecilere direnen sivillere' ilişkin KHK maddesini eleştirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aldan'ın sözlerini sert bir dille eleştiren Ünal, "15 Temmuz'un ruhuna ve kutsiyetine yaptıkları saldırılar yetmedi, şimdi de o gecenin kahramanlarına en ağır şekilde hakaret ediyorlar. Bu üslup, bu söylem alçakça. Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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