Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve geçtiğimiz ayın başında Bulgaristan’da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye’ye iade edildi.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin iade talebi üzerine interpol polisi tarafından Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Genç, ilk olarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Genç buradaki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'’na sevk edildi.

