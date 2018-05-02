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Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi.

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve geçtiğimiz ayın başında Bulgaristan’da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye’ye iade edildi.

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Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin iade talebi üzerine interpol polisi tarafından Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Genç, ilk olarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Genç buradaki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'’na sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank düzgün genç Türkiye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
TOSUNUM HÂLÂ MALA VURUYOR .. GERÇEK BİR TÜRK KAHRAMANI.. KUDURUN
Benim anlamadığım bu araştırma komisyonunu Akp neden red etti
inek sağmak suç olmuş :)
adam düzgün olmasa adını düzgün koymazlardı.çiftlikbank açılsın ilk para yatırıcaklardan biri benim.adamlar bu vatan için çalışıyolar.
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