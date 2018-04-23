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Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Çiftlik Bank yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı.

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Çiftlikbank soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y. gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Çifttlik Bank yazılımcı cudi cumhur

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yazılımcı işini yapmış asıl ona izni yetkiyi veren devlet kademelerindekilerini yargılayın
Yazılımcının ne suçu var asıl gidin tosuncuğu yakalayın
Öyşe bir ceza verin ki bir daha çıkamasın kodesten
AKP VE ERDOĞAN MİT NE YAPIP EDİP SEÇİMLERDEN ÖNCE MEHMET AYDIN DENEN ŞEREFSİZİ TÜRKİYEYE GETİRMELİDİR BUNUN 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNE ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLACAKTIR
Adamın suçu ne şimdi bize bu web Sitesini yap dedilerse adam işini yapmış.
Bende zannettim tosuncuk yakalandı :))
tosunun gercekten sucu yok sartlar zamam ulkenin durumu iktidar! kisacasi dini somurerek bu zamanda herseyi yapabilirsin balik basta kokmus toplum onlara uymus.
Tosuncuk milletin vicdanını sızlatıyor miti devreye sokun ve neredeyse paketleyip getirin
ak tosuncuk
tosunu yakalayın.. tosunu....
adil öksüz nerde neden daha yakalanmiyor cünkü isinize gelmiyo demi.isteyince aranani nasilda buluyosunuz
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