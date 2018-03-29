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Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Çiftlik Bank'a yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 3 şirkete kayyum atandı.

Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı.

Kayyum atanan şirketler şöyle: Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
kayyum Çiftlik Bank Anadolu Farm

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