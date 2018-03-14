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Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:58 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak’ın (35) İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

ÇİFTLİKTE ARAMA YAPILDI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Çiftlikte hayvan olmadığı, sadece 1 çalışanın bulunduğu belirlenirken, jandarma ekipleri çiftlik çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinde arama yapıldı. Çiftliğin çalışanı haricinde girişlere izin verilmezken, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftlikten ayrıldı. Jandarma ekipleri çiftliğin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

HAYVANLAR AYNI GÜN KAYBOLDU

Öte yandan geçen Şubat ayında Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank’a ait çiftlikte kulak küpesi bulunmayan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlikte inceleme yapmak için Jandarma Komutanlığı’ndan tedbir alınmasını istedi. Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftliğin kapılarının kilitli olması üzerine Saray Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararıyla çiftliğe girildi. Çiftlikte 50 büyükbaş hayvan bulunurken, 35’inde kulak küpesi olmadığı tespit edildi. Büyükbaş hayvanlara ilişkin kulak küpesi ve veteriner raporu olmadığı için yasal işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından 35 hayvan yediemin olarak çiftlikte bulunan çalışana teslim edildi. Aynı gün yapılan ikinci incelemede ise 50 hayvanın çiftlikten götürüldüğü tespit edildi.

Yediemin olarak bırakılan 15’i kulak küpeli 50 hayvanın nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti.

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Çiftlik Bank cemal çolak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya bu millet bu kadar saf varmı ya şişko bir tıfıla kurduğu şirkete para yatırıyorsan zati kafanda bir sıkıntı var çocuk ya daha ben o vizyondaki adama tuvalete bekçi yapmam ah canım türkiyem az beyin ya az beyinnnnn bence bu çocuğun arkasında başkaları var bunda o dolandırıcılığı yapıcak kapasite yok bunu kaçırdılar parayı gömdüler salağın teki bir kaç yıla döner yda öldürür ler atarlar oda kulanılmış bence donbili
çaldığı çırptığı milyonun üzerinde ise korkmasın hiç.
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