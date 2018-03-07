Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor.
TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes’e dayandı.
Afrin’e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderes şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.
2940 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2940 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI: AFRİN MERKEZ KUŞATILACAK
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Hiçbir gecikme yok. Şartların uygun olması durumunda kısa zamanda daha fazla sonuç alınacak gelişmeler olacak." dedi.
Cinderes bölgesinin temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, Afrin merkezinin de kuşatılmasına kısa süre içinde başlanacağını belirten Canikli, bu süreçte ilçe merkezindeki sivillerin büyük bölümünün bölgeden ayrılacağına yönelik beklentilerini dile getirdi.
TSK'nin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 100'den fazla yerleşim yerini teröristlerden temizlediğine dikkati çeken Canikli, "Bu süreçte tek bir sivil kayıp bile yaşanmadı. Bu durum TSK'nin harekata gösterdiği özeni anlatması bakımından çok önemli. Bu, her ülkenin başarabileceği bir konu değildir. Bölgedeki diğer operasyonlar bunun en önemli göstergesidir, kanıtıdır." ifadelerini kullandı.
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