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Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

İHA'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde Cinderes’in merkezinde çatışmalar başladı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor.

TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes’e dayandı.

Afrin’e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderes şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.

2940 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2940 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI: AFRİN MERKEZ KUŞATILACAK

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Hiçbir gecikme yok. Şartların uygun olması durumunda kısa zamanda daha fazla sonuç alınacak gelişmeler olacak." dedi.

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Cinderes bölgesinin temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, Afrin merkezinin de kuşatılmasına kısa süre içinde başlanacağını belirten Canikli, bu süreçte ilçe merkezindeki sivillerin büyük bölümünün bölgeden ayrılacağına yönelik beklentilerini dile getirdi.

TSK'nin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 100'den fazla yerleşim yerini teröristlerden temizlediğine dikkati çeken Canikli, "Bu süreçte tek bir sivil kayıp bile yaşanmadı. Bu durum TSK'nin harekata gösterdiği özeni anlatması bakımından çok önemli. Bu, her ülkenin başarabileceği bir konu değildir. Bölgedeki diğer operasyonlar bunun en önemli göstergesidir, kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytindalı Harekatı cinderes

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Allahım yardımcıları ol silahlı kuvvetlerimizin burdan bize herşey kolay duacı olalım
40 yıldır kandil denen dağda idiler , şimdi noldu peşlerine takıldınız, yoksa başka emeller peşine ülkenin vatan evlatlarını fedamı ediyorsunuz şahsiyetsiz iblisler, düne kadar ppk ile osloda dolmabahçede görüşen yavşaklar kimdi
Madem anlamıyon niye her bak maydanoz oluyon kuş beyinli. Beğenmiyorsan defol git ülkemden.
Sahte vatanseverler, erdoğan’ın ve medyanın hamaset ve ırkçı propagandaları sayesinde çılgına dönmüş durumdalar. Erdoğan, bakanlar, başbakan, mülkü amirler, genelkurmay başkanı, belediye başkanları, kayyumlar, zabıtalar, bekçiler, hiçbir yeteneği olmayan devlet artistleri, kiralık ses ve sahne sanatçıları, sporcular, iş adamları, muhalefet partilerinin liderleri, milletvekilleri Efrîn’le yatıyorlar, Efrîn’le kalkıyorlar. Ama farkinda olmasiklari bir sey var, nasilki stalingrad hitlere, vietnam abd ye mezar olduysa, afrinde erdoğan ve onun yandaslarina mezar olacak, trih tekerur eder,ve.yanilmz
@gercek_2018 Türk halkı Türk milletinin ve dostlarının yandaşıdır !!!Makamdakiler gelir geçer ,baki olan Türk milleti
ulen ilin gavuruyla müslüman türkü bir kefeye mi koydun.bizim Allahın var imanimiz var hay .......
@gercek_2018 seni de gömecekler afrine
@gercek_2018 saydıklarının hepsi bu milletin has evlatları ve Sayın Erdoğan ın yanındalar ben şahsım AK Partiye oy vermedim ama Şimdi tam olarak Sayın Erdoğan ın yanındayım yani Devletimin yanındayım İnşallah bu çapulcuların bu hainlerin sonu gelecek son çırpınışları.Allah Vatanımızı Milletimizi Askerimizi korusun.
YAVŞAKSİN SEN başka sozede gerek yok.
@enteknik35 Aynen katılıyorum gardaş Allahım Milletimizi Devletimizi korusun
@gercek_2018 biz niye görmüyoruz bu meziyetlerini. siz ve insanlık pek bir gelenlerden değilsiniz
@mercevik ver mehteri ver mehteri...
rabbim yar ve yardımcınız olsun allahın aslanları Yaa hamza yürüyüşün ölümü korkutuyor biliriz şükür mehmettim yürüyüşünüz pkk ypğ düşmanları haclıları korkutuyor allah yar ve yardımcınız olsun temizlemeye devam ŞANLI TÜRK MİLLETİ YANINIZDA ???|'???'??|${ ?{? ?{ ??~?
Savaş çok zor iş..keşke bütün sorunlar savaşmadan halledilebilse. Savaşmak zorunda kalan TSK personeline allah yardım etsin.
Hepimiz duacı olalım. Allah'ım sen yardım et. Zenginler bir aylık kazançlarını, bizler bir aylık yiyecek paramızı, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları da bir aylık maaşlarını bağışlasınlar. Çünkü onlar bizler için oradalar.
Haydi Bedrin Arslanları Mehmetlerimiz, Allah yar ve yardımcınız olsun. Tez zamanda üstün ve kesin muzafferiyetler nasip eylesin. Teröristleri ve dahi yardakçılarını inlerinde imha edin inşallah. Milletçe duamız sizinledir. Rabbim şehit acısı yaşatmasın.
ALLAH ORDULARIYLA İSLAMA YARDIM EDER..ELHAMDÜLİLLAH.
@muhtu ALLAH YARDIM EDİYOR ŞÜPHESİZ AMA MÜSLÜMAN GEÇİNEN ÜLKELERİN SESİ ÇIKMIYOR.
Allahım yar ve yardımcınız olsun koçlarım benim
Rabbim devletimize milletimize askerimize polisimize zeval vermesin inş.
umarım herşey bizim istediğimiz gibi olur vatan önemli Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
HADİ YİGİTLER AFRİNE
cinderes değil cinderesi adını duzgun yazın oraların isimi türkçedir.
israile tek kurşun sıkmazlar afrindeki müslümanların tavuklarını traktörlerini hatta güneş panellerini çalarlar..sonra da Allahu ekber
kimki zulm ederde insanlari yerlerinde zalim ve zulmla cikarirsa o insan benim kullum deyildir kafirdir. der cenebu allah.
Sayın yönetici haberi başlığı düzgün yap.Cinderes'te çatışmalar başladı. Şimdi bunu okuyan sanki karşılıklı 2 güç çatışyormuş gibi anlam çıkarır. Peki gerçek öylemi Asla öyle değil .Türk ordusu orda fare avlıyor. karşıısnda güç yok soysuz fareler saklandıkları delikten arasıra çıkıp ortalığı pisletip gene haketikleri yaşadıkları lağımlara geri dönüyorlar bu vatansız bayraksız soysuzlar. Onun için lütfen başlıklara dikkat edelim
Savaşın galibi TOYOTA olacak..
bugüne kadar tüm görüntülerde öso nun çatışma videolarını yayınlıyorlar. ön safta hep onlar var. biz ne yapıyoruz.
vur bozkurtum tilkiye vur kurtulsun türkiye
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