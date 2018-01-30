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Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 14:33 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesi.... Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti. Adı yolsuzluklarla ve FETÖ davalarıyla anılan Çorum’un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istendiği öne sürülmüştü.

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Külcü, istifa süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalar yapıyor. Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.

Külcü’nün, genel merkez tarafından istifasının istendiği iddia edilmiş, Çorum'daki İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Külcü ile görüşmüştü.

MUZAFFER KÜLCÜ KİMDİR?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Bayat Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babası.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CHP li belediyeleri polis zoruyla görevden al AK hırsızları istifayla uzaklaştır oh ne güzel memleket Adalet sadece bu parinin adında kalmış
beyefendi zaten seni almakla geç kalmışlar Öy leki sen ağzından çıkanı bile duymuyorsun ABD VE NATO yu arkasına alıp darbe girişimde bulunan cemaat görnümündeki FETO terör örgütüne hala cemaat diye hitap ediyorsu yani Terör örgütüne üstü kapalı olarak meşrutiyet ve saygınlık kazandırma derdine düşmüşsün sen Milli siyaset belgesindeki terör örgütü listesinde o cemaat dediğin şerefsizlein PKK ile aynı tanıma girdiğini bilmiyormusun Tanklar milletin üzerine yürürken senin belediye iş makinelerin ne yapıyordu görev yapmamakta suçtur Ankara veistanbul belediyeleri gibi
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