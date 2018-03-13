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Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 19 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 07:15 | Son Güncelleme

Ajanslardan son dakika olarak geçen bilgiye göre Çorum Osmancık'tan facia haberi geldi. Yolcu otobüsü park halindeki TIR'a çarpıp alev aldı. İHA'nın haberine göre; kazada 19 ölü, çok sayıda yaralı var.

İHA kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi, DHA ise ölenlerin sayısının 6 olduğunu geçti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan 26 yolcusuyla Tokat’a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR’a arkadan çarptı.

OTOBÜS ALEV ALDI

Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kazada 19 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

CAN KAYBI ARTABİLİR

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

KAZAGALERİ

Ayrıntılar geliyor...

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