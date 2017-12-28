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Son dakika: Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı, yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:08 | Son Güncelleme 38 dakika önce

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlenmesi sonucu yaralı askerler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca’da bulunan askeri üs bölgesine teröristler tarafından roketli saldırı yapıldı. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Atak helikopterler ise saldırının yapıldığı bölgeye yöneldi.

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Hakkari Çukurca

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah askerimizin yardımcısı olsun
Günaydın saldırı yapılalı 4 saat oldu. Abd'nin ve Avrupanın pydypgpkkya verdiği milan anti tank silahı kullanıldı. Helikopterede attılar ama isabet etmedi. Şimdi hala suriyedeki kürt bölgelerine saldırmayan devlet yarın helikoptere isabet etse ne yapacak? Suriyede kürtlere saldırınca kürtlerde ağlamasın niye saldırıyor diye. Kendiniz kaşınıyorsunuz.
sayın soylu....lütfen bu soysuzlara haddini bildiriniz...
Allah belanızı versin yeter artık bi bitmediniz
Ne diyeceğim bilemiyorum
teroristlerin canı cehenneme. ona roket temin edeninde canı cehenneme. Askerlerimize değil roket el kaldıranında, laf edeninde canı cehenneme. Yaralı Askerlerimize acil şifalar dileriz.
Allahım o ve diğer evlatlarımızın yardımcısı olsun.
Ya bu eşkıyanın beslendiği, abd nin besleyip silahlandırdığı bölgelerden geldikleri aşikar oduğuna göre unutmayalım ki en iyi savunma saldırıdır. Suriyenin Pyd elindeki tüm bölgeler onlardan alınmadıkça bu saldırılar bitmez, Kandil yerle bir edilmedikçe oraya Türk Üssü kurulmadıkça bu saldırılar bitmez, biz bekledikçe abd gavuru o bölgeleri güçlendiriyor ne yapacaksak artık yapalım ya huuuu...
Silahla yaşayan silahla ölür.
Abd 'nin pkk 'ya göndermiş olduğu silah konvoyları zamanında yanlış "koordinat" bahanesiyle vurulmalıydı. Şimdi o silahlarla bizim askerimizi vuruyorlar.
Şu idamı getirin artık, cezalara caydırıcılık getirin artık ne zaman devlet olacaz biz. Dünyanın hiçbir yerinde kendisiyle savaşanı canlı yakalayan devlet yoktur sanırım. Biz vergimizle bir de besliyoruz bunları yeter yahu yeter!
tek adamlık diktatörlüğüne evet de sorunların bitsin diyen omurgasızların yüzleri kızarıyor mu? mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim.
ha ha ha hani ne oldu PKK ye büyük darbe diyordunuz. şu kadar öldürdük bu kadar öldürdük diyordunuz. Sanki kökünü kazımışsınız gibi... Ne olu. Adamlar yine çalışıyor. bunların kökü kazınmadan bize maval anlatmayın.
Namussus pkk elbetteki sende bir gün cehennemin en dibine gidecen
YANİ artık bu tip şeyleri MİDEM kabul etmiyor.Bizim istihbaratımız ne iş yapar.Ne demek askeri üsse saldırmak. 10 km yakınına bile yaklasmamalari lazım. Onu da geçtim hayal bile etmeleri korkunç.Cok kızgınım çok
Anketlerde akepe 50+1 alamıyor . Sonuç pkk hortlamaya başlıyor nassıl bı tesaduf ?
İstibaratımız by loock ta güzel işler çıkarıyor terör saldırıları ile ilgili bir bilgiye sahip değiller. Doğuda mevziler kazılır cephanelikler kurulur. devlet millet elele çalışır ama bunlar görmez, duymaz bilmezler.. kalpleri mühürlenmiştir bunların..
ABD li dostlarımızın PYD ye sağladığı yardımlar burada karşımıza çıkıyor,bunca tedbire rağmen hangi menzilde füze verildi bu hainlere acaba..
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