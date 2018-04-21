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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimiyle ilgili, yeni kurulacak kabineye dışarıdan iş adamlarına yer vereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca uyarıda bulunarak, "Türkiye hem siyasette hem de ekonomi de kendisine bir adım yaklaşana bırakınız 3-5 adımı adeta koşarak giden bir ülkedir. Son günlerde birileri Türkiye'deki iş adamları ve firmaların varlıklarını yurt dışına kaçırdığı yönünde haberler yayıyor. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda hayata geçen proje bazlı teşvik sistemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi. Türkiye tarihinin her döneminde cazibe odağı olmuştur. 2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar ülkemize 180 milyar dolarlık doğrudan uluslararası yatırım gelmiştir.

"CAZİP FİYATLAR SAĞLIYORUZ"

Geçtiğimiz hafta proje bazlı teşvik sistemimizi başlattık. Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor. Özellikle 100 milyon doları aşan büyük projeler için uygulayacağımız teşvik sistemi ile yatırımcılara cazip fırsatlar sağlıyoruz.

"PİŞMAN OLAN KİMSE YOKTUR"

Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının kdv istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum.

Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüpde bundan pişman olan kimse yoktur. Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Birileri ısrarla ülkemizdeki iş adamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönde tezviratlar üretiyor.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN AFFETMEYİZ"

Her kim işini ticaretini yatırımlarını büyütmek geliştirmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Milletimizin de eli hem bu dünyada hem öteki dünyada yakalarında olacaktır. Bu ülkenin ve milletin imkanları ile büyüyen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum.

"OHAL SADECE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ENGELLİYOR"

İş dünyasına bakışımızdaki temel mantığı asla kaybetmedik. Zaman zaman kulağımıza birilerinin OHAL'i bahane ederek iş dünyamızın yatırım şevkini kırdığı yönünde haberler geliyor. OHAL'in terörle mücadele dışında kullanılması oldu mu? 20 yıl öncesine gidin, grevlerin olduğu günleri hatırlıyor musun? OHAL sadece terör örgütlerini engelliyor. Biz bu mücadelemizi 8 gerekiyorsa 8, 9 gerekiyorsa 9... Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Her kim iş adamlarımızı bununla tehdit ediyorsa gerekiyorsa şahsıma kadar bunu bildirsin. Kim yapıyor bunu? Adı sanı unvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışında iş yapmaya kalkan, ilişkilerini kumpas kurmak için kullananları bulmam bizim boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir gafletin içine düşersek tarihte millette affetmez.

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİ İLE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Uyum yasaları ile ilgili gerek görevlendirdiğim arkadaşlar gerek Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda temeli atılan cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. 1.5 yıllık görev süremiz var. O kadar koltuğa hevesli değiliz. Millet devam diyorsa devam ederiz. Yeni yönetim sistemimizle sorunları çok daha hızlı çözme imkanına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın.

"ANA MUHALEFETE 'BUYRUN MEYDAN' DİYORUZ"

24 Haziran'da bir erken seçime gidiyoruz. Aslında Kasım seçim tarihimizdi. Koltuk hırsım olsaydı burada kalacaktık. Fakat ana muhalefet ısrarla 'Hodri meydan' diyor. Ve bu arada da bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra kendileriyle değerlendirme yaptım. Arkadaşların da kanaatini aldıktan sonra dedik ki bu adımı atalım. Madem ana muhalefet 'Hodri meydan' diyor, biz de 'Buyrun meydan' diyoruz.

"İŞ DÜNYASINDAKİ PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ"

Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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kitlerde çalışan taşeron işçilere kadro sözü verdiniz ama kadromuzu alamadık.
aydın doğanda sattı uzadı , demirören hükümete yakın onlar aldı doğan medyayı , merkez bankası kredi verdi hatta , demirören öyle aldı , degilmi ?
Millet dişi ile tırnağı ile biriktirdiğini size versin? O Hal ile millete çökmüşsünüz. Aydın Doğan bile ülkede neyi var neyi yok satıp kaçıyorsa demekki durum oldukça vahim. Ama sizler saraylarda lale devri yaşamaya devam edin. O saray şatafat milleti bitirdi. Sayın Cumhurbaşkanım, bu milletin cebine dokunulmaya başlandı. Vatan, devlet millet, bayrak, din iman hikaye. Milletin cebine dokunulmaya başlandığında herşey biter. Bence siz başkan olun. Yapıtığınız yıkımında bedelini ödeyin. Başka bir hükümete sorumluluğu yıkıp kaçamazsınız. İlkkez size oy verecem. İnşallah kazanırsınız cumhurbaşkanım
cumhurbaskani bunu ikide bir tekrarliyorsa boyle bir konu var demekki ve olay ile gelecekte ciddi sıkıntı
DUYDUĞUMA GÖRE SIFIRLAMA PARALARIDA YURT DIŞINA KAÇMIŞ.
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