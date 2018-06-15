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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 07:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kalıcı bedelli askerlik sorusuna yanıt verirken, bedelli askerlik yaş sınırı, bedelli askerlik şartları gibi önemli konulara değindi. Erdoğan, 'İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımı atacağız. Gündemimizde var' açıklamasında bulundu. Kalıcı bedelli askerlik gündemde mi? sorusuna Erdoğan, 'Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan yanıtını verdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik ve Suruç'taki saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

SURUÇ SALDIRISI

Terörle bu noktada ayrılaşarak değil, terörün içerisine girdi. Bu süreç içinde biz umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Biliyoruz ki bizim için her bayram bir umut tazelemektir. Dün de bizim Şanlıurfa Milletvekilimizin abisini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP, bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunlar içinde ağır olanlar da var. Bunlar tahrik unsuru olarak bu işi bırakmış değiller. Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz gibi bir yaklaşımla saldırı cereyan etti. Sonunda 4 ölü var, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz özgürükten yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, şunu bilsinler ki, biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da, ne Cudi'de bırakacağız, ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok.

Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, 24 Haziran'ı hayırlısıyla atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum. Bu seçim bizim dünyada kırılma noktası olacak. Bu noktadan hareketle de milletimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

İDLİB'DE YAŞANANLAR

İdlib'den göç dalgası olur mu olmaz mı onu zaman belirleyecek. Engellemek için görüşmelerimizi Rusya, İran tarafıyla yapıyoruz. Tel Rıfat bu noktada önemli bir durum arz ediyor.

"KALICI BEDELLİ ASKERLİK" SORUSUNA YANIT

Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bedelli askerliğin sınırı, şartları ne olacak? Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz bu talebi bir kenara koyamayız. Türkiye'de bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi anlamda profesyonel orduya geçmiş durumda. Temennimiz odur ki seçimlerden sonra bunu TSK ile oturup konuşacağız. İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımını atacağız. Gündemimizde var.

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