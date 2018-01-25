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Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır hattında incelemelerde bulunmak için Hatay'a gitti. Erdoğan, operasyonla ilgili olarak "Harekat netice alınıncaya dek sürecek. Operasyon teröristleri temizlemek için yapılıyor. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Afrin terörden temizlenince asli sakinlerine teslim edilecek." dedi.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonla ilgili olarak "Harekat netice alınıncaya dek sürecek. Operasyon teröristleri temizlemek için yapılıyor. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Afrin terörden temizlenince asli sakinlerine teslim edilecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de refakat ettikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi.

Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.

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erdoğan hatay sınır Suriye Son dakika

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
şimdi füzenin atılmasını isteyenler
@waylant_anlat_1980 o füze yatak odana düşsün.Isıya duyarlı füze patlatacagi yeri iyi bilir ;)
@waylant_anlat_1980 israil dölümüsün sende....
suriye sınırı o hale getiren kendileri..incelemeye giden kendileri...her şey israilin istediği gibi gidiyorsa e zaten bop eş başkanı da kendileri...anketler de oylarınız yükseldi mi bari !!!
Allah devletemizi ve milletizi muhafaza etsin.
Suriyeli yerel halka gazi unvanı verilsin..hatta turkiyedeki çoğu vatandaşa da gazı unvanı verilsin..herkesin 15 temmuzda canı tehlikedeydi..herkes gazi olsun..
@gozcan_h5 size göre herkes gazi mübarek gazı dediğin savaş alanında olur 15 temmuzda on yaşında çocuğa gazı unvanı verilmiş AKP'li olmak yetiyor anlaşılan gazı olmak için bu mübarek mertebeyi bukadar ayaklara almayın biz ne askerimize şehit unvanı daha verilmeyip kaza dediğiniz zamanları biliriz
@gozcan_h5 otobüse bedava binme haberini okuyunca coşmuşsun. da suriyelilere gazilik ne alaka anlamadım. Tohum oralaramı dayanıyor
Önemli olan Atatürk gibi Cihat’a katılabiliyor mu şimdiki liderler. (bunu cumhurbaşkanımız için söylemiyorum, herkes için söylüyorum) Atatürkçü de değilim.
milet adam görsün pkk fetö cüler kudurur şimdi çıldırın kudurun alayınızı gömücez diriliş
Helal olsun işte dünya lideri...
başkomutan savaş bölgeside ordular ilk hedefimiz afrin sonra munbic ordan ver elini halep ya allah bismillah.
Hedef Kızıl Elma. Kutlu Yürüş başladı
gölgesinden korkan gazi recep kaç korumayla gitmiştir
Binlerce koruma ile sadece yük "atın üstündeki TÜRK değilse yüktür"
baş komutan sahada kahraman mehmetciklerin o pak alınlarından öpmek için yanlarında.
rabbim yar yardımcınız olsun
Atatürkten sonra dünyaya kafa tutan adam Allah cc seni korusun insallah.
BAŞKOMUTANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOGAN.
neden görüntü yok?
@dizayn83 : Yeri belli olursa belki o zaman gazi olur !! :))
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