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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 03:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Zafer Çubukcu ve Fecir Alptekin'in ataması yapıldı. İki bakanlığa 4 bakan yardımcısı atandı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın başına gelecek isimler belli oldu.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, İletişim Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla ayrıca, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi.

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