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Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe davasında, 76 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi 15 Temmuz

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