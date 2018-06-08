Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Doğan Medya Grubu'nu satın alarak Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk'ün de sahibi olan Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti.
T24'ün aktardığına göre, uzun süredir tadavi gören Demirören, son olarak Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelmişti.
HÜRRİYET, KANAL D, CNN TÜRK'Ü SATIN ALMIŞTI
Erdoğan Demirören, geçen aylarda bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ve Kanal D ile CNN Türk gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almıştı.
Söz konusu satışın ardından birçok köşe yazarı ve program yorumcusuyla yollar ayrılmış; Fikret Bila da, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bırakmıştı.
YILDIRIM DEMİRÖREN'İN BABASI
Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de babasıydı.
ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?
Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğdu. Demirören Holding bünyesinde birçok şirketi barındırıyor. Milangaz Kemer, Country Club Demirören, İstiklal Ata Eğitim Kurumları gibi şirketler Demirören Grubuna aittir. Yıldırım Demirören daha önce Milliyet ve Vatan gazetelerini aldığı Doğan Holding'ten bu kez de aralarında CNN, Kanal D, Doğan Haber Ajansı'nın da bulunduğu Doğan Yayın Grubu'nun tamamını satın aldı.
1956-57 senelerinde Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyette bulunan "Kolaylık Oto" Müessesinin başına geçmiştir. Ve o tarihten bugüne kadar çalışmaları genişleyerek devam etmektedir. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Yaptığı yatırımlarla gaz sektörünü, Türkiye'nin en büyük sektörü haline getirdi. Bir anda kırk sekiz şirkete çıktı, çok genişledi. 1980'de açıklanan 24 Ocak Kararları'ndan sonra ise küçülmeye karar verdi. Şu an şirketlerinde ait 804 vasıta ve dört gemi var.
Bugüne kadar yürüme engelliler için on iki bin araba dağıttı. Demirören Grubu'nun başında yer alan Erdoğan Demirören, uzun yıllardır Kanlıca ile Anadolu Hisarı arasında bulunan Marki Ahmet Necip Bey Yalısı'nda oturuyor.
Tülin Demirören ile Evli olan Erdoğan Demirören 3 çocuk babasıdır.
Erdoğan Demirören'e Haliç Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi.
Bugün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Demirören Şirketler Gurubunun sektörel olarak belli başlı firmaları şunlardır :
LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi , 40 bin ton stoklama kapasitesi , 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahiptir . Bunun yanında 195 adet tır , tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmektedir .
Demirören Tüp İmalat A.Ş : LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürmektedir .
Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar'da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır .
Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir .
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