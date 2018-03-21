SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

GATA'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır" denildi. (İHA)
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