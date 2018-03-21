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SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin GATA'dan yapılan açıklamada, "Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır" denildi.

GATA'dan Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır" denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal GATA sağlık durumu CHP

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