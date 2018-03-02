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Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:17 | Son Güncelleme

Denizli'de kavşakta bulunan şüpheli kutu polis tarafından fünye ile patlatıldı.

Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu Ulus Caddesi'ndeki kavşakta bulunan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları kutuyu fünye ile pattı.

Bölgede polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

(İHA)

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Denizli Son dakika bomba

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hani referandumdan EVET çıktığında terör bitecek Türkiye uçacaktı.. bizi KANDIRMIŞ vatan evlatları bedel ödüyor
denizli suriyeli iranlıların beşiği oldu hepsini doldurdular buraya.şehir merkezi onlardan geçilmiyor.gelenlerin arasındakiler masum mu değil mi belli değil olcağı buydu!
Allah korumuş
YAŞASIN TÜRK POLİSİNİN GÜCÜ BÜYÜK FACİDAN DÖNÜLMÜŞ
bu bonbanın elektrık panosu içinde oldugunu nerden bildiniz ulkede ki tsk nın söylediği 8 vatan evladı şehit duşmuşken bu tur haberlerle gundemi mesgul edipte saptırmayın sanal gundem yaratarak anca kendinizi avutun
daha gündüz şehidimiz vardı polisimiz öğleden itibaren teyakkuzdaydı ve kimse zarar görmeden müdahale edildi Allah hepsinden razı olsun
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