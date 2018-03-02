Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu Ulus Caddesi'ndeki kavşakta bulunan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları kutuyu fünye ile pattı.
Bölgede polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
(İHA)
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