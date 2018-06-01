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Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

'Genel af çıkacak mı?' tartışmaları sürerken konuyu ilk ortaya atan Devlet Bahçeli'den son dakika bir açıklama daha geldi. Bahçeli, "Ramazan Bayramı öncesi inşallah iktidar bir adım atar" dedi

Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Son dakika bilgisine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul ederek, "Temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" dedi.

MAHKUMLARIN AİLELERİNİ KABUL ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkeze teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabul etti. Dernek Başkanı ve mahkum yakınlarının MHP'yi ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi: "Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir.

'YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ'

Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak. Nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis'te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur."

Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz’da, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Devlet Bahçeli, daha sonra mahkum yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hirsizlik yapmazlarsa secimi kaybedeceklerini bildikleri icin herseyi yapar bu ikisi.ama 23 gün kaldi kurtulcaz hepinizden.
danışıklı dövüş bunlar yemiyoruz yandakçı bahçeli bilesin.. sen davanı bitirmiş insansın gunahmı çıkarmaya çalışıyorsun yemezler
kendi kendine gelin güvey olma bahçeli :))
inşallah
Erken emeklilik düşünülse
içerdeki hırsız üçkağıtçı ve sapıkları çıkaracağınıza bedelli çıkarın da en azından kamu personelleri ve işçiler faydalansın. insanın aklıyla dalga geçiyorsunuz.
bahçeli hükümeti sıkıştırmaya başladı bu işin içinde bir iş var demedi demeyin...
Nirvanaya ulaşmış reis. Kafa kırık.
Kime hizmet ediyorsun bahçeli?
Af akp yi bitirir
demedi demeyin bu bahçeci akp yi bitirecek
Bahcelinin bu cikislari erdogani inanilmaz zor durumda birakiyor, ama muhtac oldugu icin gık diyemiyor erdogan, peki affettiklerinizin magdur ettigi insanlara kim hesap verecek, sizin mi caniniz yandida siz affetmeye kalkiyorsunuz
Akp nin derhal bu adama yol vermesi lazım
Böyle buyurdu püskevit
Sayın Bahçeli sen hangi parti adına hangi sıfatta konuşuyorsun. Sende AKP’li bir millet vekili sıfatındasın. Başkanın sana af ile ilgili bir bilgi verdimi
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