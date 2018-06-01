Son dakika! Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

Son dakika bilgisine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul ederek, "Temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" dedi.

MAHKUMLARIN AİLELERİNİ KABUL ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkeze teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabul etti. Dernek Başkanı ve mahkum yakınlarının MHP'yi ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi: "Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir.