Son dakika! Devlet Bahçeli: MHP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

"CUMHUR İTTİFAKI" ÖNERİSİ

Türkiye'nin içine düştüğü durumları dikkate alan yorumlar yaptığınızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama sürecine girdiğimizde uyum yasaları da gündeme gelecekse MHP diyor ki, bugün veya yarın, bazı gelişmeleri de göz önüne alarak siyasi partiler ve seçim kanununda "Acaba bir 'ittifak' kavramı yer alabilir mi, nasıl olabilir?" sorusunu soruyor, tartışılmasını öneriyor. Buyurun Meclis'te bir ittifakın nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki durumunu ortaya koyalım. A Partisi seçime girecek, B Partisi seçime girecek, C Partisi seçime girecek. diğer partilerden de varsa alfabe 29 istediğinizi koyabilirsiniz. A Partisi seçime girecekse, MHP, C Partisi'ni ittifak olarak takdim ediyor. A ve B partisi bir tarafta, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakının altında ittifakı oluşturan hangi parti var ise, bu E ve F Partisi olabilir. O zaman ittifak E ve F Partisi olarak gerçekleşecektir. Bahçeli olarak sandığa gittiğimde önce MHP'ye oyumu vereceğim, sonra da C ittifakına oyumu vereceğim. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisi ile beraber ittifakın oyu da belli olacak. Bu temsilde adalete bir kapı açmak demektir. Bazı gazeteciler C'yi sulandırmak için başka şeyler söylüyor. C'de bir sır vardır o da Cumhurbaşkanlığı seçimidir arkadaşlar. Bu önemli bir çağrıdır. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildikten sonraki uygulamalarda her olayı yakından izleyen MHP yeni sisteme geçişin doğru olacağı kanaati ile bir çağrıda bulunmuştur. AK Parti 32 maddelik hazırlıkla bizlere gelmişlerdir. 18 maddeye düşülmüştür. Şimdi Türkiye'nin bir gerçeği şudur. Bu çalışmanın sonucunda TBMM'de 3 madde geçici, 18 madde esas olarak bir anayasa değişikliği yapılmıştır. Meclis'in bir bölümü 'evet' der bir bölümü 'hayır' der. 'Hayır' diyenler gölge düşüremez, 'evet' diyenler şımaramaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi TBMM'de kabul edilmiştir, referandumdan da kabul oyu çıkmıştır. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır. Anayasa değişikliği ile kabul edilmiş, referandum ile onaylanmıştır. Yüzde 49 ile yüzde 51, olabilir. 1 oy ile geçerli olmayacaksa o zaman ne yacağız. 1 oy bu milletin evladının oyu değil midir? Bunu dikkate almak lazım. Siyasi yasaklar kalktığı zaman bir referandum yapıldı. Yüzde 49'a 51'le yine bir oyla çıktı ve siyasi partiler tekrar partilerinin genel başkanları konumuna geldi. Siyasi yasaklar kalktı. Partimin başına geçmiyorum diyen çıktı mı? Hepsi koşarak gitti.