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Son dakika! Devlet Bahçeli: MHP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 10:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini açıkladı. Bahçeli, "Benim aklım hep Türkiye’dir arkadaşlar. MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel başkan aday olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Bazen yanlış yorumlarla MHP'yi küçültücü ve karalayıcı üsluplara ad şahit oluyoruz. Anında cevap verme imkanımız olmuyor olsa da arkadaşlarımıza tavsiyemiz sabırlı olmalarıdır. Birçok yanlış bilgi akışı var. Haksız değerlendirmeler var. Gerçekleri belirten konuşmalar var ama bazen de olayları saptıran konuşmalar olmaktadır. Burada bulunan, güzel sofrayı şereflendiren arkadaşlarımız olarak aklınızda ne varsa, ne merak ediliyorsa bunu açıklıkla sormanızı, samimi bir üslupla cevap vermeyi tercih etmekteyim.

2018 yılı siyasi olarak çok hareketli olacaktır. TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan partiler önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve dünyayı yorumlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Türkiye'nin siyasi gündemi olan 3 konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yerel yönetimler seçimi bir tanesidir. Bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019'dur. Diğer ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019'dur. Partiler kurultaylarında bu 3 olayı yorumlayacak, hazırlıklarını yapacak, faaliyetlerini düzenleyecek ve 2019 yılına kendi ilkeleri, ideolojileri çerçevesinde yorumlar getirecek.

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SORU-CEVAP

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEMİZ OLMAMIŞTIR"

(AK Parti-MHP ittifakı) MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'le ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak tartışılan konular sayın Cumhurbaşkanı'nın veya bizim gündemimize düşmektedir. İleriki günlerde, arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz görüşlerimizi tekrarlayarak yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz.

SEÇİM SİSTEMİ

12 Eylül ara rejimi sonrası veya darbe sonrası Türkiye'nin yeniden siyasi yapılanma sürecine girdiği ortamda seçim mevzuatı üzerinde görüşmeler olmuş ve bazı kararlar oluşmuştur. Arzulanan neydi? 12 Eylül ruh ve felsefesini edvam ettirebilecek bir siyasi yapının oluşması amacıyla bu düşünülmüştür. Bir matris düşünün, dikey kısmında 1977'nin TBMM'de temsil edilen partilerin adları yazılı; AP, CHP ve MHP. Yatay kısmında ise bilinen ve Türkiye'de uygulanan seçim sistemleridir.

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SEÇİM BARAJI

Türkiye genelinde yüzde 10 barajı, seçim çevrelerinde ise yüzde 20-25 barajı öngören bir barajlı d'Hont sistemi uygulamaya geçirilmiştir. 12 Eylül yönetiminin kadrosunda bulunan bir şahsiyet, merhum Turgut Özal Bey Anavatan Partisi'ni kurmak suretiyle siyasi hayata girmiştir. Seçim sonucunda MHP ve Milli Selamet Partisi dışında partilerle bir sonuç alma gayretine girilmiş ve sonuç alınmıştır. O zaman yüde 10 çok yüksek görülmüştür. Seçim çevrelerinde de 20-25 gibi çok ağır baraj konulmuştur. Siyaset bilimciler yorumlarlarsa çok değişik sonuçlar elde edildiği görülecektir. Partiler büyük oranda parlamentoda temsil edilememişlerdir. Seçim beyannameleri incelendiğinde birçok parti barajın aşağıya çekilmesi konusunda vaatlerde bulunmuşlardır.

"YÜZDE 10 BARAJI AĞIRDIR, MHP'NİN BARAJ DİYE BİR SORUNU YOKTUR"

91 yılında Refah Partisi, MHP ve Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP) bir araya gelerek bir ittifak oluşturmuşlardır. Bu ittifak yasal olarak oluşamamıştır. Bu ittifak 62 vekil ile Meclis'te temsil edilmiştir. Sonuç itibarıyla seçimden Refah Partisi adıyla girildiği için seçim sonuçları Refah Partisi adına yazılmıştır. Hazine yardımından da mahrum kalmışlardır. Siyasi bilimlerin analizlerinde de MHP ve IDP hiç konu edilmeden Refah Partisi oyları üzerinden siyasi yorumlar ve siyasetin geleceğini belirleme gayreti içine girmişlerdir. Bu tecrübeyi yaşayan biri olarak siyasi yapının normalleşmesi açısından bir deneyimi yaşamış bir kişi olarak özellikle önümüdeki yılları da göz önüne aldığımız takdirde MHP bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçeceği süreç içinde uyum yasalarından seçim ve siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zamana siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de maddelerin konulması gerekmektedir. MHP çok pratik bir çözüm olarak üzerinde tartışılması mümkün olabilecek bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Bir cümle sarfetmişizdir ve hala doğru bir cümledir. Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır. Bu ifadeyi kullandığımız zaman basında yer alıralmaz televizyonda daimi personel halinde gelmiş yorumcular, 'MHP barajı aşamama endişesine sahiptir. Onun için yüzde 10 ağır' demektedirler. Sanki 15 günlük parti barajı aşıyor, muhtemelen olabilecek siyasi oluşumlar barajı aşabilecek ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyor. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur.

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"CUMHUR İTTİFAKI" ÖNERİSİ

Türkiye'nin içine düştüğü durumları dikkate alan yorumlar yaptığınızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama sürecine girdiğimizde uyum yasaları da gündeme gelecekse MHP diyor ki, bugün veya yarın, bazı gelişmeleri de göz önüne alarak siyasi partiler ve seçim kanununda "Acaba bir 'ittifak' kavramı yer alabilir mi, nasıl olabilir?" sorusunu soruyor, tartışılmasını öneriyor. Buyurun Meclis'te bir ittifakın nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki durumunu ortaya koyalım. A Partisi seçime girecek, B Partisi seçime girecek, C Partisi seçime girecek. diğer partilerden de varsa alfabe 29 istediğinizi koyabilirsiniz. A Partisi seçime girecekse, MHP, C Partisi'ni ittifak olarak takdim ediyor. A ve B partisi bir tarafta, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakının altında ittifakı oluşturan hangi parti var ise, bu E ve F Partisi olabilir. O zaman ittifak E ve F Partisi olarak gerçekleşecektir. Bahçeli olarak sandığa gittiğimde önce MHP'ye oyumu vereceğim, sonra da C ittifakına oyumu vereceğim. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisi ile beraber ittifakın oyu da belli olacak. Bu temsilde adalete bir kapı açmak demektir. Bazı gazeteciler C'yi sulandırmak için başka şeyler söylüyor. C'de bir sır vardır o da Cumhurbaşkanlığı seçimidir arkadaşlar. Bu önemli bir çağrıdır. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildikten sonraki uygulamalarda her olayı yakından izleyen MHP yeni sisteme geçişin doğru olacağı kanaati ile bir çağrıda bulunmuştur. AK Parti 32 maddelik hazırlıkla bizlere gelmişlerdir. 18 maddeye düşülmüştür. Şimdi Türkiye'nin bir gerçeği şudur. Bu çalışmanın sonucunda TBMM'de 3 madde geçici, 18 madde esas olarak bir anayasa değişikliği yapılmıştır. Meclis'in bir bölümü 'evet' der bir bölümü 'hayır' der. 'Hayır' diyenler gölge düşüremez, 'evet' diyenler şımaramaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi TBMM'de kabul edilmiştir, referandumdan da kabul oyu çıkmıştır. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır. Anayasa değişikliği ile kabul edilmiş, referandum ile onaylanmıştır. Yüzde 49 ile yüzde 51, olabilir. 1 oy ile geçerli olmayacaksa o zaman ne yacağız. 1 oy bu milletin evladının oyu değil midir? Bunu dikkate almak lazım. Siyasi yasaklar kalktığı zaman bir referandum yapıldı. Yüzde 49'a 51'le yine bir oyla çıktı ve siyasi partiler tekrar partilerinin genel başkanları konumuna geldi. Siyasi yasaklar kalktı. Partimin başına geçmiyorum diyen çıktı mı? Hepsi koşarak gitti.

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"MHP, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI GÖSTERMEYECEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019'daki seçimlerle uygulamaya bütün kurum ve kuralları ile beraber geçecektir. Böyle bir süreci gölgelemek, ayrımlarla her türlü kaosu davet etmek doğru bir şey değildir. Anayasayı değiştirip yeni sisteme geçmeye katkı sağlayanlar, siyasi şartlar değişti, ben şunu düşünüyorum deme şansına sahip değildir. MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Anayasada beraber hareket ettiğimiz parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konulursa kendisinin bileceği iştir. 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır. Yenikapı meselesini de iyi anlamak lazımdır.

"MHP, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALIR"

Türkiye'de yeni bir kapı açılmıştır. Bu uygulamalardan doğan aksaklıklardan özetlenerek gelinmiş olan bir yapıdır. Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak, dirliğini, birliğini göz önüne alarak, kaosçu faaliyetlerini de göz önüne alarak, yeni sürecin başlaması tarihi 3 Kasım 2019 olacaksa o zaman MHP Cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yönü ile hareket edecektir. Düşüncemiz Cumhur ittifakıdır. Bu partileri ilgilendiren bir konudur. Büyük bir birlik, yani anayasa değişikliğindeki birlik devam etmesi gözüküyorsa o zaman Cumhurbaşkanlığının ittifakı da bu olur. Artık o 5 televizyoncu bugün akşam birkaç programa başlıyorlar. Acaba Bahçeli ne dedi? Erdoğan kabul eder mi, etmez mi? Bunlara benim aklım ermez. Benim aklım Türkiye'dir. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur, MHP Genel Başkanı aday olmayacaktır. MHP olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimine girer. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır.

FETÖ VE PKK TERÖRÜ İLE MÜCADELE

(Terörle mücadele) MHP, terörle kesintisiz mücadelenin gerçekleştirilmesi için bugünkü siyasi iktidara tam destek vermektedir. Terörün kökü kazınmalıdır. Bu PKK terörü için geçerli olduğu kadar FETÖ terörü olarak da geçerlidir. Terör odakları tamamen tüketilmek üzere yok edilmek gibi bir faaliyetin içinde sürdürülmektedir. Bunun sonucu mutlaka alınmalıdır. 15 Temmüz bir yüz karasıdır. Milletimizin kabul etmeyeceği bir davranıştır. Buna sebep olan her unsur tamamen yargı önünde hesap vermelidir. FETÖ'nün bütün unsurlarının yargı yolu ile cezalandırılması kararı sürdürülmektedir. ABD dost ve müttefik olarak Türkiye ile birlikte değerlendirmeler yapmayı tercih ediyorlarsa, 15 Temmuz felaketini anlayıp görüp Pensilvanya'yı Türkiye'ye göndermeli. Amerika'nın takip ettiği yol bunun haricinde yol değildir. Bu davranışlarla fazla bir huzur bulacağına da ihtimal vermiyorum. Suriye'yi, İran'ı, FETÖ'yü, terörü karıştıran Amerika.

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MHP Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ittifak akp

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Okuyucu Yorumları 158 yorum
vizyonsuz parti başkanı ne olacak meral bile secilemeyecegini bile bile seçime girip cesaret örneği gösteriyor Sende onun 10/1 cesaret yok...
@vardali21 Akşenerin seçilemeyeceğinden eminmisin hacı,azcık sokağa çık ,kaveye git,hep a haber izleme
@vardali21 DÜZELTİYORUM. MERAL HANIM SEÇİLECEĞİNE İNANARAK BU İŞE GİRMİŞTİR VE SEÇİLECEKTİR. BAHÇELİYLE KARIŞTIRMAYALIM. BİLGİLERİNİZE
@vardali21 bence akp yi bölmeye çalışıyor... gül arınç babacan hamle yapıp ayrı parti kurmasına teşvik edıyor bence.... buyuk oyun pesınde gıbı...
@vardali21 bence buyuk oynuyor.... akpnın mhp leşmesını ıstemeyenlerı akp den ayrılarak partı kurmasını ben gıderken recepıde gotururum dıyor bence
meralde 2 tur chp nin adayını destekliyeceğini söylediya
Cesareti varsa aday göstersin , fetöcü diye içeri atsınlar.
SENDEN ADAY OLMAZ OLSA OLSA MİYADI DOLMUŞ BİR BASTON OLUR .
seni o zaman partin başında ne işin var bi an önce değişim yapılması gerekiyor
NE OLUR GÖSTERSEYDİN DE OLMAYAN BOYUNUN ÖİÇÜSÜNÜ ALSAYDIN arka BAHÇELİ
Bide olsaydin sana kim oy vereceki bide oday olmicakmis bababab:))
Sayın Bahçeli için devletin bekası herşeyden önce gelir. zamanında Erbakanı anlamayanlar şuan Bahçeliyi de anlamamaktadır. kim ne derse desin Bahçeli doğru olanı yapmaktadır.
Batırdın koskoca partiyi aferin !
% 10 barajı niye ağırmış şimdiye kadar ağır değildi şimdi ağırmı oldu. MHP nin baraj sorunu yokmuş ha MHP li olanların % 90 sana oy vermeyecek.
Partisinin oy oranı belli olmasın diye aday bile gösteremiyor, düştüğü durum açıkça budur.
gösterse ne olaack ki mhp den bi cacık olmaz bu saatten sonra
ee o zaman neden siyaset yapıyorsun? partinin kapısına kilit vur akp ye katıl. sana verdiğim o kadar oy haram olsun bahçeli
sende o yürek varmı ,hadi gösterde al boyunun ölçüsünü %1 ile.
ULEN ŞU PARTİ İÇİN ÜLKÜÇÜLER İÇİN BİRŞEY YAP AMACIN NE MADEM HİÇBİRŞEYDE İDDAAN YOK KAPAT PARTİYİ GİT NE AYAKSIN SEN
Şaşırdık mi HAYIRRRRRR bahçeliden beklenen davranış...
oyu var mı ki aday göstersin?
Bahçeli mhp nin oyunu %10 un altına indirdi .Bu saatten sonra Akp ile dirsek temasindan başka hiçbir şey yapamaz.
bir zamanların MHP sinden bu günlere..vay be bohçalı..vay be.. yazıklar olsun sana ..yazıklar olsun Türküm diye geçinip de bunu söylemeyen - söyleyemeyenlerin peşinden seninle beraber koşanlara..
Sanki çıkarsan birşey olacak.Gündemi işgal etme Bahçeli.Seni takan kalmadı zaten.RTE de sallar bir süre sonra.Öyle kalırsın.
söyliyecek kelime bulamıyorum vah vah..?
Onur nedir bilir misiniz bahceli
Bu adama kesin büyü yapmışlardır arkadaş... Bunun başka bir açıklaması yok. Bir insan ne kadar dönek olursa olsun bu kadar dönemez. :)
Allah seni davul etsin
Ya adam gibi MHP nin başında dur ya heryerin ayrı oynuyor ne biçim kurt sun sen ya
partiye bitirdin akp stepne olarak değiştirin bari adını.
Sıkıysa göster gösterseydin şaşardım zaten...
delikanlı ol defol git artık, bu işin bittiğini herkes biliyor
Türklüğü bölücülük sayan TC.yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen pkk yi haburda alkışlayan pyd ye ye koridor açan suriyeyi karıştırıp milyonlarca suriyeli haini ülkeye dolduran ergenekonun savcısıyım diyerek TÜRK ordusunu dağıtan arapmason karışımı rabiş işareti yapan Bopcu TÜRK düşmanlarına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur..Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Adayı belli zaten göstermesine gerek yok. akp stepnesi
yanılıyor mhpin adayı erdogan bahceli otur der oturur kalk der kalkar... yuzde 3 5 le bu kadar etkı bravo
Anlayamıyorum bu kadar zavallılık olur mu hadi sana bi haller oldu etrafındakilerden hiç mi akıllı yok, çekil siyasetten sana oy verenler AKP yi destekle diye vermedi isteseler doğrudan AKP ye verirlerdi....
yüzde 10 barajı geçemeyeceğin için son çığlıklarını at bu millet seni siyaset çöplüğüne gondericek
Hayretler içinde dinliyoruz seni, ne oldu da bu kadar bağlandın Ak partiye anlat da bilelim,,,sen 1. turda adayını göster, baktın olmuyor siyaseten dersin ki ben Ak partinin adayını destekliyorum,, daha seçime 1,5 yıl var sen şimdiden ben aday göstermeyecem diyorsun,,,ne diyeyim Allah akıl fikir versin...
Yazıklar olsun verdiğim oylar haram olsun, Alparslan Türkeş'in partisini ne hale getirdin. Türk'üm diyemeyenlere, Türkçülük bölücülüktür diyenlere koca partiyi hibe ettin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hiç bir Bozkurt esareti kabul etmez, başkasının etkisine girmez. Ülkücülüğü mahvettin bitirdin. Hiç bir siyasi hedefin, düşüncen, fikrin, projen yok bop projesi dışında. Yuuhhhh sana
biz yıllarca mhp ye boşamı oy verdik şimdi
bizim ipimiz akp nin elinde demek istiyor
beni gösterin cumhurbaşkalığını kapın :)
Bahçeli pili bitmiş çocuk oyuncağı gibisin. Senin şarj soketlerin bozuk ''İYİ'' olan kazansın
Sayın Bahçeli MHP yi artık bir tarikat lideri gibi yönetiyor
olmayan birşeyden,bazı şeyleri çıkarmak zaten mümkün değil,sayın arka bahçe.zaten bu talimatıda kimden aldığın ortada.
Ulan senden cacık olmaz bırak aday çıkarmayı yal ak a! mhp li kardeşlerim siz bu musunuz? bunun gibi virajı iyi alan birimisiniz? oyuncakmısınız? dün söven bugun öven karaktersilerden misiniz? Yazık yazık şu memeltize bakarken mhp min güzel karakterine verdiği zarara üzülüyorum! mhp denince milleyet hürriyet halk gelirde birlik beraberlik gelirdi! bu adamdan sadece piyon olur piyon!
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