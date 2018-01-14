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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 23:32 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin YPG kararına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti.

"HABERLER GÖRÜLMEKTEDİR"

Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir.

Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir.

"TÜRKİYE'YE DANIŞILMADI"

Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon’a mal ederek açıklamak, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir.

"KARARLI VE MUKTEDİR"

ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi
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ABD YPG Son dakika ypg ordusu

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ELİME ALDIM.EVİRDİM ÇEVİRDİM.YERE ATTIM.TEKME VURDUM.EVET GERÇEKTEN ÇOK SERT Bİ TEPKİYMİŞ.
Türkiyeyi takan kim 5000 tır 2500 uçak malzeme mühimmat gitti bunu Recep açıkladı bilmiyormuydun böyle bir şeyi Amerikanın yapacağını safa yatmayın takan yok artık Türkiyeyi yazık ne hale getirdiler ülkeyi
amma sert olmuş
TSK HAREKETE GEÇİNCE PKK CANİLERİ PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞACAKLAR ABD BABALARI ZATEN BU SAATLERDEN ORADAN AYRILDI,
Dışişlerimiz Suriye nin toprak bütünlüğünü ile Ulusal güvenliğimiz arasındaki bağlantı olduğunu anlamış..!
sanırım abd,Türkiyeden vaz geçmiş değil.sadece söz dinleyen eski zayıf Türkiye yi istiyor.bu arada pkk pyd ypg örgütünüde pek istiyor gibi değil.abdnin amacı bu terör örgütlerine silah verip TÜRKİYE nin üstüne salmak.yani köpekleri üstümüze salmaya çalışıyor.bu bağlamda TÜRKİYE yi ekonomik olarak zayıflatıp abd ye sadık bir hal almasına çalışıyor.peşmergeyi elinin tersi ile nasıl ittirdi ise zamanı geldiğinde bu ypg pyd yide çöpe atacak gibime geliyor.abd TÜRKİYE yi yok etmeye çalışmış olsa çin, rusya, komşumuz aptal iran, ve ab nin lokomotif ülkelerini karşısına almış olacak.TAHMİN
Eyy Amerika den kimsin ya!!!
Sadece kinamayla olmaz.icraat gerekli.Ne demiş Gazi Mustafa Kemal "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."
Gönder gitsin şu conileri bu ülkeden eyyy hükümet. Müttefikmişşşş. Kimi kandırıyorsunuz yıllardır. Boşaltın incirliği de. Türk'ün Türk'ten. Başka dostu YOK. SIRADA TÜRKİYE VAR. BUNU GÖREMEYECEK KADAR KÖRMÜSÜNÜZ? Perşembe nin gelişi çarşambadan belli. Ee Çarşamba da geldi. Açın gözünüzü artık. MUHTAÇ OLDUĞUMUZ KUDRET DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR!
kabul edilemez sizi kim tiye alıyor
yav he he
15 yıl boyunca abd yi sadece kınadık.
Tüm gücümüzle kınamaya devam edelim. Evimizin kapisini çalmalarını bekliyoruz galiba. Abd binlerce km den senin kapina geliyor sende bi zahmet burnunun dibine gelmiş teroriste müdahale et. Kınamaya devam edin.
Adamlar sınır ordusu kuruyoruz diyor bizimkiler kınıyoruz diyorlar.
anlayana çok sert ten de öte küfür gibi bir siyasi tepki.....
laf ebeliği yapma icraat yap
EGE DEKİ 18 ADAYI GERİ ALIN ÖNCE AKP
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