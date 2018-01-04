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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla davası ile ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlık, karar için 'haksız ve talihsiz bir gelişme' ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" dendi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da sert bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'deki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jüri tarafından 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şöyle; "New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir. ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir. Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zarrab Davası,siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş;soruşturma/yargılama süreci,verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab Davası; Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar,uluslararası hukuka da aykırıdır" dedi.

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı hakan atilla

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Hakan Atilla nın durumu ile ilgili oradaki gazetecilerin verdikleri bilgileri duyunca içimiz burkuldu, okumaktan iş bulup ailesini geçindirme isteğinden başka amacı olmayan ancak haksız düzenin kurbanı olan bu kişinin günahı ne.Ayakkabı kutuları, para sayma mak.kol saati, 50 milyon dolar rüşvet alanlarda tık varmı ? ABD. birdaha konsolosluk çalışanınmızın yakınından geçmeyecekler bizde vize vermeye başlayacağız dedi.Bizim yetkililer her zamanki gibi yalan makinesine bağlı kaldılar.ABD bu davada çok ağıf fatura çıkaracak,bedelini bizler ödeyeceğiz,3-5 gün konuşulup unutulacak,yapacak fazla ??
Bu sonucun çıkacağı gün gbi belliydi. O lekeli bakanları korumaya çalış ondan sonra jürinin kararına tepki göster. Hakim kararnı açıkladktan sonra görelim. Ondan sonra gelsin kırmızı bültenler. Senin yapamadığını elin gavuru yapıyor. Bu lekeli herfileri sen eline almışken yargılaman gerekiyordu. Ülkemiz için ne utanç verici bir karar. Bu işe bulaşmş olanı, yapanı, yaptıranı Allah bildiği gibi yapsın. Yahu adamların ABD de mahkemede isimleri geçiyor en basitinden bir ifadesini bile almaya çağırmıyorsunböyle bir ihtimal var mı diye.? Burdan anladığım bakanlarım benden habersiz iş yapamamaz mı?
MECLİS ÇOĞUNLUĞUYLA ADAM AKLAMAYA BENZEMİYOR DİMİ..!!..
Hukuk ayıbı mı ? Hukuk ayıbının , hukuksuzluğun kitabını yazdınız 1.5 yılda neyin ayıbından bahsediyorsunuz. Yüzlerce masum insanı FETÖ'cü diyip attınız içeri birde hukuktan bahsediyorsunuz. Söylenecek çok söz var da işte ifade özgürlüğü olayında sıkıntı var.
200.000 insanı memurluktan attılar yerlerine sırf oy uruna taşeronalra memurluk kadro verdiler kpss ile giremeyen milyonalrca genç hak hukuğu yerle bir ettiniz hakkı çiğneyen akp den başka hiç bir yönetim gwlmedi bu üğlkeye hırısızı rüşvetiçiyi zerrap piçini halk bankda dönen dolaplar akladınız elin oğlu böyle yapar işte abd bu hale geldiyse şu bağımsız mahkelemeleri ile geldi orada suç işleyen babasınıngözüne bakmaz isterse başkan olsun cezayı kesiyor ama bunu bile devlet meselesi haline getriip sulandırıyorsunuz sırf ülkemiz zarar görecek ama sizin umrunuzda değil şahsi çıkarlar ön planda
benim anlamadığın zarrab ve atilla adeta yardılanmak için neden abd ye gitti , neden göz yumuldu. atilla da fetöcü çıkarsa şaşırmayın. sen git abd ye , abd seni tutuklasın yargılan. tutuklan. temyiz hikayeleri .. sonra güya tutuklan sonrasında yeni bir hayat. biz takip edemeyeceğiz , eşi de bir süre sonra hakan şükür ailesi gibi abd ye taşınır. izinide bulamazsın.
Tayyibin yıllık örtülü ödeneği 2 milyar lira. Takside bölsün ordan ödesin, bizi bulaştırmasın.
@bedri_e_1973 yaptığın yorumla suç işliyorsun üstad.
@bedri_e_1973 soytarılık genlerinizde var. mutlumusunuz abd bu ülkeyi yargılıyor diye. beyin varmı? c. başkanlığı bütçeside erdoğan ın parası değil vatandaşın parası oradan ödeyince sana girmiyor yorumun beğenenlere girmiyor öylemi sanıyorsun
Türkiye'de işinize gelmeyen herkesi fetöcü diye içeri attırabilirsiniz. (daha önce malum grupla TSK'yı Ergenekon balyoz vs. ile tasviye ettiğiniz gibi) Dışarda yemez bunlar ancak cıyak cıyak bağırırsınız.
Ülkemiz adına son derece vahim bir karar...Şu şerefsiz abd nin ambargosunu delmek için yapılan ve yapılacak her şeye, tüm halktan hepimizden iktidara destek alabilirler.Yalnız işin içinde rüşvet alanların olduğundan bahsediliyor.Bu var ise bu çok kötü ve bataklık bir olaydır.Ülkemizin iç işlerine hiçbir güç karışamaz ve izin vermeyelim evellah; yalnız bazıları bu işler yapılmış ise ve şayet bazıları rüşvet almış iseler onlarında ALLAH BELASINI versin.Artık şu gerçeği Allah aşkına kabul edelim ya, TÜRK ULUSUNUN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU yoktu,olmadı ve olmuyorrrr.
@engincicikler Dostum İran petrolünün satışından alınan paralar örtülü ödeneğe aktarıldı.. Ambargo nedeniyle bu paralar gizli işlem gördü.. O paralar ekonomik saldırılarda piyasalara aktarıldı ve o nedenle birçok ekonomik kriz "teğet" geçti.. Bu arada alınan paralar rüşvet değil "komisyon" du.. Yapılan iş gizliydi ve paralar açıktan alınıp verilemezdi.. Kaldı ki bu paralar Türk halkının ödediği vergi falanda değildi.. Yani piyangodan çıkmış gibi paralardı.. Ama piyasa bilmeyen cahil cühela yada ABD borazanları ahlak nutukları çekiyor.. İnsan bilmediği konuda konuşmamalıdır..
@engincicikler size göre bütün deliller sahte bir tek Erdoğanınkiler gerçek değil mi?İşte bu yüzden size çomar diyorlar...
@engincicikler işte o piyangodan çıkmış gibi dediğin parayı kat kat fazlasıyla öderken cebinden çıkacak ama çomar
@engincicikler nerede yaşıyorsun patagonyadamı.her şey ayan beyan.beddua gelin ile kaynana arasında olur
amerika dünyada nerede adalet adına bir şey yaparsa orada kaos çıkar savaş çıkar tek dertleri Türkiye nin çin iran rusya ekseninden çıkarmak ve yalnızlaştırmak yeni oyun kartı ermeniler olacaktır demedi demeyin Tayyip Erdoğan çok zorlaştırdı planlarını yıktı onun için içeride dışarıda itibar suikasti devam edecek ama boş uyuyan dev uyandı geç kaldılar...
Akp liler yurtdışına çıkmamalı çünkü amerikalıların bundan sonra kimleri yakalayacakları bile belli değil.
Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz." mış. Adamın sistemini kullanıyor ve o sistem üzerinden ambargosunu deliyorsan yargılar. sistem üzerinden de cazasını verir. Tamam biz halk olarak egemen ülkeyiz diyoruz, fakat halkbank da bu suçu işlememiştir diyemiyoruz. çünkü bakanların ,başbakanın bu olaydan haberi vardı. halk olarak biz bile biliyoruz bu durumu. sen kendi ülkende buna izin verirsen , yakalandıklarında caza vermezsen, sorumluları istifa ettirip yargılatmazsan . başka bir ülke bu adamları bulunca yakalar ,böyle paşa paşa yargılar cezasını da keser.
gundem degisti..,yarin cok daha buyuk birgundemle gune basliyacagiz..,vahim gelismeler yasaniyor.Ulkemizde yakin zaman icinde cikmasi muhtemel ayaklanmanin alt yapisi hazir,soylemler ve dedikodular vahim.Guneyimizde olanlardan haberimiz yok,kurdistan ne yapiyor bilen yok.Allah sonumuzu hayir eylesin.Ve dikkat edin Ermenistan ve Yunanistan pusuda bekliyor
ABD zamanında Volkswagen ve Deustche Bank'ı da yargıladı. Almanya kalkıp da "ABD ekonomimizi yıkamadığı için bu yola başvurdu" demedi. Suçu neyse kabul etti. Çünkü ortada yolsuzluk yoktu. Bizimkilerin ortalığı ayağa kaldırmalarının tek sebebi ucunun kendilerine dokunuyor olması... Yok vatandaşına sahip çıkıyormuş da yok bilmem ne... Sahip çıkabilseydiniz diri diri yakılan 2 askerimize sahip çıkardınız.
@l_furkan_l LAN ÇOMAR GİT FİRAVUN FETONUN YANINA
@tahsin.ozkara Çomarlığı siz daha iyi bilirsiniz. Fetoyla kucak kucağa olan sizdiniz zamanında... Çobanın rte iyi bilir bu işleri...
@tahsin.ozkara Çomarlığı siz daha iyi bilirsiniz. Fetoyla kucak kucağa oturanlar "fetonun yanına git" diyor.
Cok sevindim yerinde bir karar abd de adalet yerini bulmustur darisi turkiyeye
@satilmis_kaya SATILMIŞSSIN BELLİ baban ismini iyi koymuş ileriyi görmüş
amerika denen alçak devlete sesini çıkarmayıpta o şerefsiz devletin sözcülüğünü yapıp sırf tayyip düşmanlığı yüzünden ülkesine ihanet eden zavallılar sizler ve zihniyetleriniz her zaman kaybedeceksiniz.zavallı fetöcü yorumcular ve onların uşaklığını yapan ahmaklar geberdiğiniz zaman o kara toprağın altına girdiğiniz zaman bu ihanetleriniz sizlerden çatır çatır çıkacak
Ya bu yazıyı yazan arkadaş herhalde güncel yönetimden haberi yok. Yukarıya ''Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sert bir açıklama yaptı.'' yazmış. Şuan ki Adalet Bakanı adı : Abdülhamit Gül...
kısaca para hırs illegal yolla çok kazanma tutkusu ülke yöneticilileri hem vatan haini yapmıştır hemde dinden imandan etmiştir....faize haram de yetim hakkını catır cutur ye oldu hacii kötü nün elinde belgeler var bu belgelerle yöneticilere her türlü şantaj yaparlar bunlar fragman daha filim başlamadı ülkem adına üzülüyorum
ÇOMARLAR BİRAZDA ÜLKENİZ LEHİNDE KONUŞUN BU VATAN HEPİMİZİN
pret bharara denen bir savcı var fetönün köpeği olur kendisi dava sonucunda attığı twette bakın "iyi iş çıkardılar diye" tweet atıyor halamı görmeyeceksiniz halamı anlamayacaksınız bu davanın tayyiple biilmem ne ile alakası yok mesele TÜRKİYE'ye ÜLKEMİZE diz çöktürme davasıdır ne zaman uyanacaksınız bu amerika denen alçak devletin şeytanlığını ne zaman göreceksiniz uyanın artık uyanın
Bu hükümet en sonunda İran gibi yapacak memleketi .bir koli yumurtayı 100 TL'ye aldığınizı dusunun.ambargoyu yersek bu da olur
haklı haklıyı savunur da hırsızın hırsızı aleni savunmasını akp döneminde gördük
Ne Fetöymüş arkadaş, eşeğini kaybeden Fetö der oldu..
Bu arada rüşvet yiyen, yediren, göz yuman, sebep olan, haksız kazanç elde eden vs.vs. kim varsa kimler varsa ALLAH onları kahretsin perişan etsin. bu ülkeye kim ihanet ederse, ediyorsa sebep oluyorsa siyasi düşmanlık ve nefretten dolayı ülkenin maddi, milli ve manevi çıkarlarına kim alçaklık yapıyorsa ALLAH onlarıda kahrı perişan etsin amma bu ve buna benzer davalarda biraz ülkenizden yana tavır alın ALLAH aşkına başka TÜRKİYE yok fırsatını bulsunlar bizleri bir kaşık suda boğarlar bunu unutmayın TARİHE BAKIN TARİHE
haberin başlığına bakarsan sanki amerikanın 3 eyalet bölgesini haritadan silmişler aman ne misilleme ne misilleme...
Akp liler ülkem zarar görsün ama biz zarar görmeyelim diyorlar
@talipkonya ne kullanıyosun sen chpkk fetocular reis gitsin ülke batıyosa batsın demiyo mu
HAKSIZLIK VARSA HALK BANKASI GENEL MÜDÜRÜNÜ GÖNDERİN BANKAYI SAVUNSUN,NİYE HİÇ KİMSE GİDİPTE BANKA LEHİNE ŞAHİTLİK YAPMADI,MESELA EGEMEN BAĞIŞİ GÖNDERSEYDİNİZ.
bu sefer kumpas diyip yirtamayacaksiniz.
biride çıkıp demiyor ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mı ????
düştüğünmüz duruma bak ya, hırsızların adalet dağıttığı yerde, adalet olmayacağını öğretiyor bizlere.
Terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir(çok güzel söylenmiş).Bundan sonra da boyun eğmeyecektir.Hiç bir terör örgütü Avrupa birliği ve Amerika Devletlerinden habersiz bir şey yapmazlar yapamazlar. (Halkı demiyorum devleti diyorum).Onların haberi vardır.Şu günlerde birlik ve beraberliğe çok ihyacımız var.İktidar ve muhalefetler, volümü azaltsın ortak bir karar alınsın.Gizlice olsun.Tutuklu Millet vekilleri ve Gazeteciler kalmasın.(Fetö PKK, PYD liler hariç).Ortak harekete geçilsin.
ey Türk milleti uyanın artık abd de oynanan tiyatroyu alkış tutacaksanız gidin onların pasaportuna dahil olun tabi verirlerse para ederseniz
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