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Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Zeytin Dalı harekâtı için iftiralarda bulunan BAE Dışişleri Bakanı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı: "Hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi bilinmektedir."

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtını ABD ağzıyla karalamaya çalışan BAE Dışişleri Bakanı'na cevap verildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esasen bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi bilinmektedir" ifadelerine yer verildi.

'ARAP DÜNYASINA VERDİĞİMİZ DESTEK HERKESÇE BİLİNMEKTEDİR'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Arap dünyasıyla müstesna tarihi ve beşeri bağları bulunan Türkiye’nin kardeş Arap ülkelerinin huzur, güvenlik ve istikrarına atfettiği önem ve Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının ortak davalarına verdiği güçlü destek herkesçe bilinmektedir.

Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği destek, bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar ve misafir ettiği 3.5 milyondan fazla Suriyeli kardeşi için üstlendiği sorumluluk da ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyonu ise ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'HANGİ ÇEVRELERE HİZMET ETTİKLERİ BİLİNMEKTE'

ABD'nin etkisiyle Körfez Krizi'ni çıkaran BAE'ye yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hal böyleyken, BAE Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’nin Suriye’ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası için bir tehdit oluşturduğuna dair açıklamasını anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Esasen bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi bilinmektedir.

Bölgenin içinden geçtiği kritik dönemde yapılması gereken, ortak bir kaderi paylaşan dost ve kardeş halklar arasında nifak tohumları ekmek değil, bölgesel sorunların dayanışma içinde sahiplenilmesi ve her bir ülkenin bu sorunların çözümlenmesi için elini taşın altına koyma iradesini göstermesidir."

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Anahtar Kelimeler:
BAE Zeytindalı Harekatı Afrin BAE Dışişleri Bakanı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
HE HEEEE..YAA...İSMİDE ÇOK KOMİKK...?!!..NEYMİŞŞŞ...ZEYTİN DALI...?!!..BENCE --BİLALİN GEMİCİKLERİ ..OLMALIYDI..?!!.
ah bide araba guvenilmeyecegini ogrenseler
Bu araplar içindeki mezhepçilik iyice körüklenmeli. Bae suudlar ile iran suriye iyice tutuşturulmalı. Böylelikle birbirlerini öldüre öldüre belki bitirirler
biraz daha arap sevelim. çünkü görünen o ki onlar da bizi çok seviyor
baelilere sormak lazım.. suriyedeki arabın için sen ne yaptın..
bu eşek kendini ne sanıyorsa.üçkağıtçı aşireti halkını sömürüyor bunu kim oraya getirdiyse o söyletiyor
örnek libya türk uçaklarına havasahasını kapattı senelerdir kullanamıyor ve en son tayyip bile fildişi adalarına fazladan 5 saat uçarak başka rotadan gitmek zorunda kaldı.düşünün bae ye günde en az 2000 uçak iniyordur.bunlar fazladan en az 3-4 saat yol gittiklerini hesaplayın ya türkiyeye inecek yakıt alacaklar ya dubaiye gidemeyecekler yapın şunu
ulan kansızlar sınır komşumuz olsaydınız ya bakalım böyle konuşurmuydunuz ama fark etmez bu millet düşmanını iyi tanıyacak güçtedir. büyük şeytan abd köleleri bir gece size de uğrarız elbet.
kısaca, it ürür kervan yürür.Amerikanın yalakaları nolucak
akp be tayyip senelerce işte bu arapların yalakalığını yaptılar.şimdi ne oldu tarihte her zaman olduğu gibi ilk kazığı araplardan yiyoruz.ırak iran suriye mısır suudiarabistan bae kuveyt bahreyn umman ürdün libya cezayir tunus fas bunların hepsi türkiye karşıtı ülkeler buna filistin de dahil.bae içlerinde sözcü olmuş ama akp hükümeti korkak tavuk gibi hareket ediyor.sadece şunu yapsalar Türkiye hava sahasını Birleşik arap emirliklerine uçan uçaklara kapatsalar bu adamların sesi kesilir.ama bunu ne yapacak ne düşünecek cesaretleri ve basiretleri yok ki.
birleşik arap emirliklerinin petrolü bitti tek gelirleri turizm ve uzak doğu japonya avustralya ya uçan avrupa uçaklarının aktarma noktası olması.Ve tüm Bae ye uçan uçaklar Türkiye havasahasına girmeye mecbur.bunu yasakladığınız an Bae biter.örnek Libya T
tarihine bak araptan dost olmaz..
BAE dış işleri bakanı sanki nenesinin intikamını almaya çalışıyormuş intibahı uyandırıyor..
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