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Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Demirli köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Kulp ile Lice ilçeleri arasında bulunan Demirli köyü kırsalında bir grup PKK’lı terörist tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik korucuları Ş.Ş. ile H.Y. yaralandı.

Çatışmanın ardından teröristler arazi şartlarından faydalanarak kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. (İHA)

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Diyarbakır Son dakika Kulp Ilçesi PKK yaralı

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