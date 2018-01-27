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Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:31 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Diyarbakır Valiliği yakınlarında bulunan bir çöp kutusunda henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim patladı. Büyük bir gürültü meydana gelen patlamada ölü ve yaralı olmadığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Diyarbakır Valiliği binası vatandaş girişinin bulunduğu cadde köşesinde bulunan çöp konteynırında büyük bir gürültüyle patlama oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan incelemede çöp kutusu içinde bir cismin patladığı tespit edildi.

Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 15 yaşlarında kapüşonlu bir kişinin bisikletle gelerek elindeki çantayı çöp konteynırına atıp bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Konteynıra atılan çanta büyük bir gürültü ile patladı. Polis ekipleri eşkalini aldıkları zanlının yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.

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