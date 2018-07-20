Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.
Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
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