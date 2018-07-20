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Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Dolmabahçe'de yol çöktü! Stadın önündeki yol ulaşıma kapandı

Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.

Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe yol istanbul Yol Çökmesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Zemin sağlam.Bir de üstüne kaliteli bir asfalt dökünce ortaya böyle güzel işler çıkıyor.
Daha beter olun.
Yani türkiye’de Allaha emanet yaşıyorsunuz düşünsenize deprem yok sağ ol yok afet yok fırtına yok ama İstanbul’un en işlek yerinde yol çekiyor suçlusu asvalt kesinlikle yapanın yönetenin idare edenin suçu yok
ilğinç
Define arıyorlardır
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