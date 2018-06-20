HABER

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

Kazaya karışan sürücülerden bir tanesi araç içerisinde sıkıştı. Kaza nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Sulama kanallarında tehlikeli serinlikSulama kanallarında tehlikeli serinlik
24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-5 zincirleme kaza trafik kazası Küçükçekmece

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te aile katliamı!

Gaziantep'te aile katliamı!

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.